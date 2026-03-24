Entrenamiento
El Unicaja encara una semana tranquila de trabajo sin partido de BCL
La plantilla verde, a la espera del regreso de la competición de la FIBA en Semana Santa, vuelve a los entrenamientos este martes para preparar la visita del domingo al Palau Blaugrana del Barça
El Unicaja regresa este martes al trabajo, después de un par de días de descanso. Tras la derrota dura del sábado ante La Laguna Tenerife, Ibon Navarro dio dos días de asueto a sus jugadores para cargar las pilas y limpiar las cabezas, después de un mal partido este pasado fin de semana contra los de Txus Vidorreta.
Hay que tener en cuenta que estamos en una semana atípica ya que no hay partido de Basketball Champions League, lo que permitirá a Ibon y su staff trabajar con más tranquilidad con el equipo, puliendo muchas cosas todavía pendientes de mejora en el cuadro verde y morado.
Parón en la BCL
La verdad que este mini parón de la competición FIBA llega en el mejor momento posible para que el equipo pueda centrarse en el trabajo del día a día. También será muy importante esta semana para recuperar a varios jugadores que o están lesionados o con diversos problemas físicos.
Ibon desveló en la rueda de prensa posterior al choque contra los chicharreros que Tyler Kalinoski tenía la muñeca «hinchada». Seguro que estos días de descanso y esta semana sin partido ayudarán a que eso mejore.
Duarte
También será una semana importante para la recuperación definitiva de los problemas en el sóleo de Chris Duarte. Lleva cuatro partidos fuera, pero según aseguró el técnico vitoriano el pasado sábado ya hizo un entrenamiento con el equipo y apunta a volver el próximo fin de semana en la visita liguera de los cajistas al equipo culé.
Tyson Pérez
Tyson Pérez apura ya los últimos días de esas cuatro semanas que se aseguró que necesitaría el ala-pívot para su tratamiento conservador de la lesión en el tendón de Aquiles. Para Barcelona es complicado que llegue, pero para la finalísima europea del Miércoles Santo contra el ALBA no se le puede descartar.
David Kravish
Con David Kravish todavía hay más dudas. Pero seguro que esta semana de trabajo coral y sin partido ni viaje por el medio también ayuda a que el regreso a las pistas del jugador con pasaporte búlgaro esté un poquito más cerca.
De momento, toca volver a verse las caras, apretar los dientes y trabajar, todos juntos, para que lo ocurrido contra el Tenerife sea solo un lunar en esa recuperación que el Unicaja parecía haber encarado después de la Copa del Rey de Valencia.
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