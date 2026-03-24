Temporada 25/26
El Unicaja, una montaña rusa emocional: derrotas duras y capacidad de reacción constante
Los de Ibon Navarro vienen de sufrir otro batacazo esta temporada, ante La Laguna Tenerife, pero el vitoriano recalcó que no supondrá "ningún drama" para el conjunto verde y morado
La temporada 2025/26 del Unicaja está siendo una montaña rusa emocional en la que las derrotas duras han puesto a prueba el carácter del equipo cajista. Partidos como los jugados ante La Laguna Tenerife (95-79 y 70-95), MoraBanc Andorra (98-74) o Río Breogán (98-92) han supuesto cicatrices evidentes. Sin embargo, los de Ibon Navarro han demostrado una constante capacidad de reacción, levantándose con victorias tras casi cada tropiezo.
El tope: dos derrotas consecutivas
La racha más negativa de este curso es de dos derrotas: en las jornadas 3 y 4 (Barça y Tenerife, respectivamente) y 11 y 12 (Baskonia y Real Madrid). Más allá del contundente revés ante los tinerfeños de este pasado fin de semana, estas sucesiones de encuentros perdidos no fueron traspiés especialmente alarmantes. Por lo que se puede afirmar que el Unicaja ha sabido recomponerse ante cada golpe con rapidez.
Toque de atención
Los verde y morados tienen su próximo reto contra el Barça en el Palau. Los costasoleños llegan después de ese duro pinchazo en casa con La Laguna Tenerife, que rompió una dinámica de cuatro triunfos consecutivos, entre competición doméstica y continental. A veces, una derrota a tiempo puede convertirse en una victoria. Las rachas positivas son importantes, pero el momento decisivo de la temporada ya está aquí, el margen de error se agota y un toque de atención puede ser más útil de lo que parece.
El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, reflexionó sobre ello tras la derrota de la pasada jornada de Liga Endesa: "Si hubiésemos perdido todos los partidos por un punto, los habríamos perdido igualmente. Casi prefiero esto. No es plato de buen gusto que nos pase en casa. Creo que hay que intentar ser comprensivo con el equipo, hoy está muerto. La mano de Kalinoski no la habéis visto… entre otras muchas cositas. Así es difícil que compitamos contra Tenerife como hemos podido hacer en partidos anteriores. Nos va a venir bien cargar las pilas, volver el martes y preparar el partido contra el Barcelona. No sé fuera, pero dentro no va a ser ningún drama. No hemos competido, no por falta de ganas, sino porque no hemos podido".
Resiliencia para seguir el 'plan'
Las palabras del vitoriano reflejan una realidad fastidiosa pero necesaria. No siempre se trata de querer, sino de poder. Y, cuando no se puede, toca parar, asumir el golpe, aprender de él y prepararse para volver más fuertes. Y, en eso, este Unicaja ya ha demostrado que el ADN sigue siendo la base principal del 'plan'.
El calendario no baja en exigencia, ni en Liga Endesa ni en la Basketball Champions League, en la que comienzan los cuartos de final para los cajistas el Miércoles Santo (20:30 horas). Ante menor rango para fallar, la capacidad de respuesta se convierte en un valor diferencial. Y, sobre todo, hace ser optimistas de cara al futuro a corto plazo de los malagueños.
No todos los equipos son capaces de resetear tan rápido, pero el Unicaja ha hecho de esta cuestión una de sus principales fortalezas. Ahora, hay que demostrar que en la Costa del Sol también se mantiene la resiliencia cuando la presión empieza a ser máxima.
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