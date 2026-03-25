Alberto Díaz, el hombre récord del Unicaja

Alberto Díaz es uno de los jugadores más queridos de la historia del Unicaja. Su compromiso con el club está fuera de toda duda y siempre se deja hasta la última gota de sudor en cada jugada de cada partido. Pero es que además esta temporada está rompiendo con una de las estadísticas más importantes para un base. El malagueño está siendo el mejor de la historia de la Liga Endesa en asistencias por pérdidas.

Cifra mágica: 9.57

En los 20 partidos diputados hasta el momento Alberto Díaz ha dado 9,57 asistencias por cada pérdida, una cifra realmente sorprendente. Sólo hay que mirar el récord histórico de la competición en este apartado estadístico, 6.5 que tiene en la temporada 2022-23 el georgiano Rati Andronikashvili con tan sólo 11 partidos disputados.

En este ratio estadístico Alberto Díaz siempre ha destacado y de hecho ha sido el mejor de la competición nacional en las temporadas 2024-25 (5,6), 2023-24 (4,3) y 2020-21 (4,0). Pero es que los datos promediados este año son especialmente llamativos. En el global con el Unicaja, Alberto Díaz es el mejor de la liga en asistencia por cada pérdida, con 3,35 asistencias por pérdida. Curiosamente, Kendrick Perry es el segundo con 2,90.

Alberto Díaz, en una rueda de calentamiento. / ACBPhoto/M.Pozo

Estadísticas avanzadas

Además, hay más estadísticas avanzadas en las que destaca el número 9 del Unicaja. Alberto también es el mejor de la Liga Endesa en ratio ofensivo (número de puntos que un jugador produce por cada 100 posesiones), un dato estadístico que puede llamar la atención del aficionado que habitualmente relaciona a Alberto Díaz con su trabajo defensivo. Además, también es el primero de la liga en PPR, que se podría definir como la capacidad para crear juego de forma eficiente en el que Alberto tiene 9.9 dentro de esta estadística para los muy cafeteros.

Baloncesto más allá de los puntos

Los datos anteriores hablan de la gran temporada global que está cuajando Alberto Díaz. Pero es que también ha tenido actuaciones en partidos concretos que nunca había tenido un jugador del Unicaja, sumando más allá de meter canastas.

Por ejemplo, el pasado 14 de marzo en la victoria del Unicaja ante el Casademont Zaragoza. Díaz completó una estadística nunca vista en un jugador del Unicaja, hizo 19 puntos de valoración con tan sólo un tiro a canasta, el cual anotó. Sus estadísticas en 16:56 en pista fueron 3 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias y 3 faltas recibidas. En ese tiempo en el que Alberto Díaz estuvo en el partido el +/- fue de 20 puntos. Es decir, el Unicaja ganó de 20 a Casademont Zaragoza con el base malagueño jugando en pista.

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Líder dentro y fuera de la cancha

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