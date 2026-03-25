Ibon Navarro. "Tengo un año más de contrato, no sé por qué hay debate sobre mi futuro"

El futuro de Ibon Navarro de cara a la próxima temporada 2026/2027 es un tema que ha sido actualidad estas últimas semanas. El entrenador estuvo este martes en el programa Zona Verde de 101TV y dejó claro que no hay nada que haga pensar que no cumpla su contrato con el club de Los Guindos, que termina en junio de 2027. El vitoriano se deshizo en elogios hacia el club, aseguró que es feliz en Málaga y quiso zanjar el debate: "Estoy súper bien aquí y encantado con mi gente".

Un año más de contrato

«Realmente no sé por qué hay tanto debate, yo tengo un año más de contrato. Cada vez que abro la boca, sube el pan. El día que me preguntaron por mi agente, dije que yo tengo que trabajar en lo mío y mi agente hace su trabajo, que es hablar con el Unicaja y con el resto de equipos. El otro día dije que yo siempre digo que quiero jugar la Euroliga. Digo eso, pero lo que quiero decir es que a mí me gustaría jugar la mejor competición posible con el Unicaja. A ver si así se me entiende y se deja de sacar de contexto todo lo que digo. Podría darse que jugáramos esa nueva competición de la FIBA y la NBA, pero nos podemos imaginar el paso adelante que van a dar muchos clubes en la BCL si les dices que los dos finalistas de la próxima temporada van a jugar la NBA Europa. Pues en ese caso quizás lo de este año es una broma comparado con lo que pueda venir. Seguro que no seríamos los máximos candidatos», expresó el preparador.

Juanma Rodríguez, López Nieto e Ibon Navarro. / Unicajab/Fotopress

Feliz en Málaga

Ibon reiteró que es feliz en Málaga, pero que quiere salir por la puerta grande: «Me gustaría irme de los sitios y que me echen de menos antes de que me echen de más. Estoy súper bien aquí y encantado con mi gente y el club. Me gusta la ciudad, me encanta estar en el Carpena y este club me permite hacer muchas cosas. Tengo capacidad de decisión para hacer el equipo. Eso facilita mucho el trabajo y pensar que en otro sitio vas a estar mejor… nunca sabes cuándo ni dónde vas a estar mejor».

El entrenador también reconoció que hay más cosas que lo estrictamente profesional para tomar según qué decisiones. «Mi hijo tiene 10 años y solo va a tener 10 años una vez. Y cuando tenga 11, solo tendrá 11 una vez. El baloncesto es importante para mí, pero después hay cosas que son más importantes. Pero es que tengo un año más de contrato, no sé dónde está el debate, las prisas y todo esto. Es verdad que pueden pasar mil cosas. Salió lo del Bayern, pero puedo jurar que nadie me dijo nada y yo no sabía nada. Esto en el pasado me dio un problema en Andorra, pero yo soy así. No puedo estar con una cara delante de Antonio López Nieto o Juanma Rodríguez si me fuera a ir y actuando de una forma que sé que perjudica al club. Porque si me voy, ellos tendrían que buscar otro entrenador con el que empezar a trabajar. Eso es lo que no voy a hacer», afirmó.

Ibon Navarro, durante su participación en Zona Verde. / Zona Verde

La suerte del campeón

Ibon Navarro es consciente que después de ganar 4 títulos la temporada pasada, el nivel era inigualable este curso. «Yo me voy en el verano de 2025 y el que venga detrás, no te digo que lo mejore, que lo iguale, como dice José Mota. Pero el atractivo de intentar volver a hacerlo con nuevas cepas y ver que no ha sido cuestión de suerte, unque haya habido mucha suerte al conectar todo... Este año, por diferentes motivos no ha sido igual, pero mantenemos la forma, la filosofía y la idea de trabajar, que ya es parte del club. El día que venga otro entrenador es lícito que lo mantenga o que lo cambie".

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Filosofía Unicaja

Ibon reflexionó sobre el proyecto y afirmó que esté quién esté, seguirá hacia adelante: «Desde fuera de Málaga, siempre ha existido la sensación en el Unicaja que los proyectos eran de entrenador y ahora yo creo que tenemos un proyecto de club, esté quien esté en el banquillo. Y el día que haya un cambio, vendrá un entrenador que crea en esa forma de trabajar. El club ya tiene una identidad y creo que eso es importante. Estamos orgullosos de crear la "filosofía Unicaja". Cuanto más desarrolles eso, incluso con jugadores que no encajen, más lo vas a estabilizar. Yo vine aquí con Antonio López Nieto y con Juanma Rodríguez y me cuesta verme en el Unicaja sin Antonio y sin Juanma».