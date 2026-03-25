NCAA
Así reaccionaron los aficionados de IOWA al triple decisivo del ex cajista Álvaro Folgueiras en el March Madness
El malagueño, formado también en el CB El Palo, fue clave para que su equipo se clasificara para el “sweet 16” de la prestigiosa competición universitaria norteamericana
Álvaro Borrego
El malagueño Álvaro Folgueiras se convirtió en el gran protagonista del March Madness, tras anotar un triple decisivo que clasificó a la Universidad de Iowa para el “Sweet 16” del March Madness. A falta de pocos segundos, con su equipo dos puntos por debajo en el marcador ante la Universidad de Florida, el ex cajista asumió la responsabilidad. Su lanzamiento entró cuando el reloj marcaba 2,9 segundos, desatando la locura y culminando una remontada de enorme sangre fría.
La jugada provocó una reacción inmediata tanto en el pabellón como en redes sociales, donde aficionados y seguidores del baloncesto universitario enloquecieron y elogiaron la valentía y el acierto del jugador costasoleño. Muchos destacaron su crecimiento en Estados Unidos y su capacidad para aparecer en los momentos clave.
Un lanzamiento para el recuerdo
El triple no solo metió a Iowa entre los 16 mejores equipos del país, sino que coloca a Folgueiras en el foco mediático del torneo, donde cada detalle cuenta y cada canasta puede marcar una carrera. Su nombre ya resuena con fuerza en una competición que cada año sirve de escaparate para futuras estrellas.
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