Liga Endesa/Jornada 24
Todo sobre el Barça-Unicaja de la Liga Endesa: fecha, hora y dónde verlo por televisión
Los de Ibon Navarro visitan el Palau Blaugrana en un partido de máxima exigencia que puede ser clave de cara al próximo play off por el título
El calendario liguero no le da tregua al Unicaja, que este fin de semana tiene una prueba de máxima exigencia en el Palau Blaugrana de Barcelona. Los verdes visitan al Barça de Xavi Pascual en un partido entre dos equipos que aspiran a jugar el play off en la posición más alta posible.
Clasificación
Los verdes afrontan la jornada 24 de la Liga Endesa empatados en la clasificación con los azulgranas. Con un balance de 15-8 en la tabla, cajistas y culés están igualados también con Baskonia (los vascos tienen un partido menos) y Joventut. Mucha igualdad en esa zona de la tabla que hace que este partido del Palau tenga en juego una de esas victorias con valor doble: el partido que ganas y el que le quitas a un rival directo.
Duarte
Chris Duarte puede ser la gran novedad en la convocatoria cajista. El dominicano se ha recuperado de los problemas en el sóleo que le aparecieron en las horas previas al partido europeo en Chalon. Se ha entrenado con cierta normalidad y, salvo sorpresa, entrará en la lista de 12 convocados para la visita al Barça. Los que seguro que no estarán serán Tyson Pérez y David Kravish, ambos todavía fuera del equipo.
Cansancio
El Unicaja afrontará el partido con una pequeña ventaja física. Y es que mientras que el equipo verde ha tenido esta semana descanso en la Basketball Champions League, el Barça jugó este martes en Euroliga contra el Efes turco y vuelve a jugar este viernes contra el Estrella Roja de Tyson Carter.
Horario del Barça-Unicaja
El encuentro contra el equipo maño se jugará este domingo, a partir de las 19.00 horas, en el Palau Blaugrana.
¿Dónde se podrá ver por TV?
El encuentro entre los de Ibon Navarro y los de Xavi Pascual se verá en directo a través de las cámaras de DAZN, la plataforma televisiva que tiene esta temporada los derechos para emitir los partidos de baloncesto ACB. Una vez acabe el duelo, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, se podrán consultar las estadísticas, ver el vídeo resumen y también las declaraciones de los protagonistas.
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