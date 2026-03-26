La NBA se expande a Seattle y Las Vegas antes de llegar a Europa, donde esperan el Unicaja, la FIBA y ¿la Euroliga?

La NBA no para de crecer y aspira a seguir haciéndolo en el futuro. Este miércoles, la junta de gobierno formada por los propietarios de las franquicias ha aprobado iniciar la exploración hacia la expansión a las ciudades de Seattle y Las Vegas, “dos mercados con una larga trayectoria de apoyo al baloncesto de la NBA”, según declaró el comisionado Adam Silver.

“Esperamos dar este siguiente paso y entablar conversaciones con las partes interesadas”. A partir de ahora, la liga empezará a estudiar las ofertas que reciba, valoradas entre 7.000 y 10.000 millones de dólares, con la mirada para el debut puesta en la temporada 2028-29.

Consecuencias inmediatas en EEUU

Son varias las consecuencias de esta futura expansión, pero ninguna será más radical que la reorganización de la liga. Tanto Seattle como Las Vegas formarían parte de la Conferencia Oeste por su posición geográfica, obligando el desplazamiento formal de una franquicia ya existente al otro lado del país, con el objetivo de que haya 16 equipos en ambas conferencias. El principal candidato a mudarse son los Minnesota Timberwolves, cuyo rival más cercano en el Oeste está a más de mil kilómetros de distancia, un rango que incluye hasta seis franquicias del Este. New Orleans Pelicans y Memphis Grizzlies serían las dos alternativas, pues se encuentran todavía más cerca del Océano Atlántico que Minneapolis, pero al mismo tiempo están más cerca que los Timberwolves de sus rivales en Texas.

Juancho y Willy Hernangómez con Ricky Rubio en un partido entre Minnesota Timberwolves y New Orleans Pelicans. / KEREM YUCEL / EFE

Otro de los movimientos que supondrá la incorporación de dos nuevas franquicias consiste en los propios jugadores. Para conformar sus plantillas iniciales, Seattle y Las Vegas participarían en un draft de expansión en el que seleccionarían a jugadores liberados por las otras franquicias ya existentes. Cada una de ellas podría proteger hasta ocho jugadores con contrato para no perderlos.

Como es evidente, los dos debutantes también formarían parte del draft habitual de cada año para incorporar a jugadores jóvenes. Vancouver y Toronto ejercieron su pick en sexto y séptimo lugar en 1995, mientras que Charlotte fue cuarto en 2004.

La NBA Europa y el Unicaja

Pronto llegará la NBA también a Europa, y ahí espera el Unicaja poder encontrar su sitio a través de la BCL, la máxima competición del baloncesto FIBA de la que los verdes son, en la actualidad, bicampeones. Por primera vez, Silver habló de lo positivo que sería una alianza con la Euroliga, además de con la FIBA, lo que supondría la unificación del baloncesto europeo.

La NBA Europa, cada día más cerca. / La Opinión

"Creo que por el bien del baloncesto europeo, lo mejor sería que nos uniésemos a la Euroliga. Y que ideáramos un enfoque sistemático para el crecimiento del baloncesto en toda Europa. Esto implica complementar las ligas nacionales y trabajar conjuntamente con la Euroliga y la FIBA", aseguró el propio Adam Silver ante los medios de comunicación.

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Esta postura del comisionado de la NBA es una idea que se viene demandando desde hace años por parte del presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto. Un ecosistema unificado que ayudaría a crecer el deporte de la canasta en Europa. La intención de la NBA pasa a ser la del elemento clave que pueda unificar el mundo Euroliga con el de FIBA. Un acuerdo que potenciaría las ligas nacionales, algo positivo para el club de Los Guindos, pero que provocaría una mayor competitividad por poder buscar un hueco en la nueva máxima competición del baloncesto europeo.