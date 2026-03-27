Álvaro Folgueiras se acuerda de Málaga, tras otro partido histórico en la NCAA: “Soy de un barrio pequeño, El Palo, allí somos más espabilados”

Álvaro Folgueiras fue el gran protagonista en la victoria de Iowa ante la Universidad de Nebraska (77-71), un triunfo que mete a los Hawkeyes en el Elite Eight del March Madness por primera vez desde 1987. El malagueño firmó una actuación decisiva, pero también dejó una frase que explica perfectamente su manera de jugar y recuerda sus inicios en el baloncesto.

“Soy del sur de España, del Palo... somos conocidos por ser un poco más espabilados que otros lugares”. Una declaración que no es casual. Folgueiras la pronunció al ser preguntado por una de las jugadas más curiosas del partido, en la que volvió a demostrar su inteligencia sobre la pista.

La jugada que define su recital

En los minutos finales, con el partido en juego, Nebraska defendió una posesión con solo cuatro jugadores en pista. El malagueño lo detectó al instante y, sin dudar, atacó el aro para anotar un 2+1 clave en el desenlace. De esta jugada vienen las declaraciones del “pulpo Fol”.

Una acción que resume su partido. Porque Folgueiras no solo brilló en ese momento puntual, sino que firmó un encuentro completo: 16 puntos —8 de ellos en el tramo final—, 4 de 4 en tiros de dos, 2 de 3 en triples y 3 robos, siendo determinante en la remontada de Iowa.

Su impacto fue total, especialmente en el cierre, donde asumió la responsabilidad ofensiva y lideró al equipo en los minutos decisivos.

Del apoyo en la grada al reto de Illinois

La noche también tuvo un componente emocional. Su hermano, Nacho Folgueiras, estuvo presente en el pabellón para vivir en directo la actuación del malagueño, celebrando con intensidad un triunfo que ya es histórico para Iowa.

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Ahora, el siguiente paso será ante Illinois Fighting Illini, en un duelo por un puesto en la Final Four. Los Hawkeyes buscarán dar la sorpresa y seguir avanzando en un torneo en el que Folgueiras ya se ha convertido en uno de los nombres propios.