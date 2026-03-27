«Está muy claro que el Unicaja es el favorito en la eliminatoria»

Sorprende ver a un andaluz de Córdoba al frente del banquillo del ALBA Berlín. ¿Qué tal la experiencia?

Muy positiva. ALBA es un gran club a nivel de historia en el baloncesto de Alemania y está liderado por muy buenas personas que hacen el día a día de trabajo muy confortable.

¿Hay mucha diferencia entre el baloncesto que se juega en la Bundesliga y el de la Liga Endesa?

Sí la hay. El baloncesto que se juega en España es mucho más rico a nivel táctico. El conocimiento del juego de los jugadores y la riqueza táctica de los entrenadores es mayor. A lo mejor en Alemania es más dinámico.

Vaya eliminatoria chula de cuartos de final de la BCL entre su equipo y el Unicaja. ¿Quién es el favorito?

Está muy claro que el favorito es el Unicaja. Estamos hablando de un equipo que ha jugado Final Four los tres últimos años y ha ganado dos. Si a eso añadimos otros títulos, además del factor cancha... son totalmente favoritos. Ya cuando jugamos en pretemporada se vio la diferencia que hay entre los dos equipos.

Pedro Calles, durante un partido. / BCL

El día del sorteo del play off le podía haber tocado el Rytas de Lituania, La Laguna Tenerife o el Unicaja. ¿Contento con lo que les deparó la suerte?

A nivel deportivo, no estoy contento. A nivel emocional, como andaluz y porque tengo especial cariño a ese club e Ibon es un referente para mí, he aprendido y aprendo mucho de él, sí es un rival especial. Fue una sensación agridulce cuando vi el sorteo.

Por razones obvias, usted conoce mucho mejor al Unicaja que Ibon Navarro y su staff al ALBA de Berlín. ¿Eso le da una pequeña ventaja de cara a afrontar esta eliminatoria?

Antes de mi fichaje por el ALBA, visité a Ibon en Málaga y vi algunos entrenamientos del equipo en el Carpena. Quería ver su metodología de trabajo, pero eso no es una ventaja. Sí es verdad que la ACB es la competición que más sigo y los partidos del Unicaja siempre me fijo. Puede que yo esté, en ese sentido, más familiarizado, pero ya te aseguro que Ibon y su staff han hecho su trabajo para conocernos a la perfección.

¿Cómo juega este ALBA? ¿Qué tipo de equipo se van a encontrar el Unicaja y su afición?

Somos un equipo en reconstrucción después de salir del ecosistema Euroliga. Somos un equipo joven en el que nuestros jugadores nacionales están llevando un gran peso. Intentamos ser un equipo coral en el que no dependamos de uno o dos jugadores. Nuestro baloncesto se basa en el esfuerzo, el trabajo y la intensidad.

Siempre se dice que en una eliminatoria al mejor de 3 partidos, el primero es decisivo. ¿Está de acuerdo?

El primer partido es muy importante porque el que golpea primero se dice que golpea dos veces. Nosotros vamos a Málaga con la mentalidad de que tenemos que robar un partido para poder estar en la Final Four. Puede ser el primero o el tercero. Pero esa es la mentalidad.

¿Dónde pueden estar las claves de esta eliminatoria?

Creo que será clave el control de las posesiones. El tema del rebote y de las pérdidas serán importantes. Somos un equipo que intenta jugar con un tempo alto y solemos necesitar más posesiones que el rival para producir lo mismo que los rivales.

Pedro Calles, entrenador cordobés que he hecho su carrera en Alemania. / BCL

La pregunta del millón: ¿jugará Martin Hermannsson contra el Unicaja? ¿Está recuperado ya de su lesión en el dedo?

Está en su proceso de recuperación. Pasó por un periodo de 6 semanas con escayola. Se le ha podido ya quitar, pero la articulación, tras mes y medio inmovilizado, requiere de su proceso. Hace ya cosas con balón, pero el contacto no le está permitido. No está descartado para el miércoles, pero no sabemos si llegará a tiempo.

En su equipo juega el hijo del exjugador del Unicaja, David Wood. ¿Cómo es Moses Wood?

A nivel de apariencia física se parece mucho a su padre. Es un tirador que abre el campo por esa capacidad que tiene de tiro. Puede jugar de «3» y de «4», pero debido a nuestra configuración de equipo está jugando casi todo su minutaje de «4».

Otro hijo de Wood, hermano de Moses, juega en El Coto de Córdoba en Primera Nacional. ¿Hablan usted y Moses alguna vez de la experiencia que está viviendo su hermano en Córdoba?

En pretemporada, cuando fuimos a Málaga a jugar el Costa del Sol, le comenté que yo era de Córdoba. Él me había dicho que su hermano jugaba en España, pero creo que no sabía dónde y al cabo de las semanas me dijo que su hermano estaba en la ciudad en la que yo le había dicho que había nacido.

Una curiosidad: ¿cuántas entradas le han pedido ya familiares y amigos para el partido del próximo Miércoles Santo en el Carpena?

No tengo suficientes entradas para satisfacer la demanda de todas las que me han pedido. Mi familia vive en Málaga capital, tengo muchos amigos en Málaga y Córdoba y la verdad es que hay mucha gente que quiere ir a ver el partido al Carpena.

Para el ALBA no estar en la Final Four de Badalona, ¿sería un fracaso?

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Para ALBA haber llegado a los cuartos de final en esta primera etapa en la BCL ha sido todo un éxito. Cuando empezamos esta competición no teníamos, para nada, el objetivo de estar en cuartos de final. Queríamos ir partido a partido y creo que hasta el día de hoy hemos hecho una competición muy digna, sabiendo que ahora nos enfrentamos a un rival con mucha más identidad.