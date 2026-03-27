Ibon Navarro, antes del Barça-Unicaja de Liga Endesa: "Tenemos que hacer un buen partido para tener opciones de ganar"

Ibon Navarro compareció este viernes ante los medios para pasar revista a la actualidad de su equipo en la previa de disputar este fin de semana la jornada 24 de la Liga Endesa, que llevará a los verdes a visitar el Palau Blaugrana. El técnico confirmó que Chris Duarte está recuperado de sus problemas en el sóleo, que Kalinoski y Webb III han tenido descanso para recuperarse de sus problemas físicos y alabó la figura de Xavi Pascual, entrenador del Barça.

El entrenador del Unicaja es consciente que el equipo tiene un reto complicado este fin de semana, en un partido muy importante para la zona alta de la clasificación ya que ambos equipos están empatados con el mismo balance, 15-8. El choque se juega este domingo, desde las 19 horas, en la cancha del equipo culé.

Estado de la plantilla

"Kalinoski, por un golpe en la mano, y Webb II, por problemas que arrastra en la rodilla, no han completado los entrenamientos de esta semana, aunque queremos que este viernes puedan hacer parte del trabajo. El resto, bien. Tyson Pérez está teniendo una muy buena evolución, soporta bien las cargas de trabajo y podría, si todo sigue así, empezar la semana que viene a entrenar algo con el equipo, seguramente a partir del partido contra el ALBA. Kravish es el cuarto día que está trabajando, es verdad que a un ritmo muy bajo, pero ya se le ve corriendo, moviéndose, tirando a canasta... Vamos a ver si de aquí a unas semanas puede entrenar ya con el equipo".

Problemas físicos

"Recuperar jugadores lesionados siempre supone un frenazo de tener que bajar el ritmo para que los que están frenen y los que vienen se incorporen al resto. Es un pequeño paso a atrás, pero necesario para recuperar jugadores que para nosotros son muy importantes. Así que antes o después lo haremos y lo asumiremos porque tanto Tyson Pérez como Kravish son dos jugadores claves para nosotros".

Chris Duarte, recuperado

"Ha entrenado con normalidad esta semana. Lo normal es que si no pasa nada, el domingo esté en el equipo".

Duarte, que podría ser la gran novedad del partido del domingo en Barcelona, habla con Ibon Navarro. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Barça

"Espero un equipo que también ha sufrido con muchas lesiones de jugadores importantes que todavía ni siquiera están disponibles, pero es un equipo que tiene los mejores porcentajes de tiro de la Liga, defensivamente muy bien organizado, con las ideas claras... Ha recuperado a un jugador clave en su sistema para ellos, como es Toko Shengelia, además a muy buen nivel. Para ellos es diferencial por su juego y por su mentalidad. Un quipo que cuando recupere jugadores, volverá a alcanzar su máximo potencial. Es un equipo que está peleando con nosotros por estar en lo más alto de la clasificación y además por el play off de la Euroliga. Un equipo de máximo nivel".

Xavi Pascual

"Tácticamente es un entrenador con una riqueza muy grande. El problema es que no tiene ahora mismo los jugadores perfectos para encajar en su sistema y aun así saca muchísimo rendimiento a su plantilla. Muchos hablan de su filosofía defensiva, pero estamos hablando de que su equipo es el que mejor tira a canasta de la Liga. Un entrenador de máximo nivel europeo".

Xavi Pascual. / La Opinión

Calendario complicado: Barça-ALBA-Bilbao-Valencia

"No estamos mirando el monte porque si miras mucho hacia arriba no ves la piedra que tienes debajo. El equipo ha entrenado muy bien esta semana concienciados que vamos al Palau y tenemos que hacer un buen partido para tener opciones de ganar. Cuando acabe ese partido, pensaremos en el ALBA. Vamos poco a poco. Ahora mismo lo primero es este partido contra el Barça, que es importante en la Liga Endesa"

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Semana de trabajo sin BCL

"Esta semana hemos entrenado bien. El equipo ha podido descansar a nivel mental, que es donde podíamos estar un poco más fatigados, y hemos dado también tiempo a que jugadores tocados puedan mejorar de sus dolencias, como Webb III y Kalinoski. El equipo viene trabajando bien las últimas semanas y espero que sigamos en una línea buena y nos olvidemos del partido contra el Tenerife, que es lo que todos tenemos en la cabeza".