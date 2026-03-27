Nuevo recital del excajista Álvaro Folgueiras para meter a Iowa en el Elite Eight del March Madness

Álvaro Folgueiras firmó otra actuación para el recuerdo en el March Madness y guió a Iowa hacia el “Elite Eight" tras imponerse a la universidad de Nebraska por 77-71. El ala-pívot malagueño volvió a ser el gran protagonista del encuentro después de eliminar a la universidad de Florida con un triple decisivo en los últimos segundos en la pasada ronda. El paleño lideró el triunfo con una actuación decisiva que confirma su irrupción en el gran escaparate del baloncesto universitario.

El partido exigió carácter y el "pulpo Fol" lo demostró. Iowa llegó a verse por detrás durante buena parte del encuentro, pero reaccionó en el tramo final con un parcial en el que emergió la figura de don Álvaro Folgueiras Campos. El interior costasoleño asumió galones en los minutos decisivos, anotando 8 de sus 16 puntos en el cierre para inclinar definitivamente la balanza.

Su rendimiento fue impecable en eficiencia y determinación: 16 puntos, 4 de 4 en tiros de dos, 2 de 3 en triples y 3 robos, cifras que reflejan una actuación completa en ambos lados de la pista.

Dominio en el momento clave

Folgueiras volvió a demostrar su crecimiento competitivo en el torneo. Más allá de la anotación, su impacto se dejó sentir en cada detalle: intensidad defensiva, lectura del juego y capacidad para aparecer en los momentos de máxima presión.

El ex del CB El Palo y del Unicaja fue el referente en el parcial definitivo de Iowa, liderando a su equipo en un cierre de partido en el que cada posesión tenía valor de oro. Su actuación fue clave para culminar la remontada y certificar el pase a una ronda histórica.

Mates, espectáculo y una jugada insólita

El encuentro dejó varias imágenes con sello malagueño. Folgueiras protagonizó acciones de gran impacto, incluidos varios mates ante la defensa de Nebraska Cornhuskers, imponiéndose físicamente sobre jugadores como Mast y Büyüktuncel, en acciones que encendieron el pabellón.

A esos dos despliegues se sumó también una jugada un tanto extraña como decisiva. En los compases finales, Nebraska defendió una posesión con solo cuatro jugadores en pista. Folgueiras que es el más listo de la “clase”, se aprovechó de la situación al instante y atacó el aro sin compasión para anotar un 2+1 clave que terminó de sentenciar el partido.

Un paso histórico con premio mayor en juego

La clasificación para el Elite Eight devuelve a Iowa a una ronda que no alcanzaba desde 1987, poniendo fin a casi cuatro décadas de espera. El siguiente reto será de máxima exigencia: Illinois Fighting Illini, rival en la final regional tras eliminar a Houston.

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En juego estará el acceso a la Final Four, una instancia que Iowa no pisa desde 1980. El equipo afronta el duelo como una de las revelaciones del torneo, con Folgueiras como uno de sus grandes argumentos competitivos.