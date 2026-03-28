Liga Endesa / Jornada 24
Barça-Unicaja: Examen de altura para el equipo cajista en el Palau
Los de Ibon Navarro cerrarán la jornada 24 de la Liga Endesa en Barcelona, con la intención de volver a encontrarse con el triunfo tras la dura derrota de la semana pasada contra La Laguna Tenerife
El Unicaja viaja a la ciudad condal para disputar este domingo (19:00 horas, DAZN) la jornada 24 de la Liga Endesa ante un Barça con muchos kilómetros en las piernas, que llega después de una semana en la que ha librado, y ganado, doble sesión de Euroliga, prórroga incluida el viernes. Por su parte, los cajistas se han podido enfocar en solo entrenar antes de emprender rumbo al Palau.
Reencuentro con Xavi Pascual
La hemeroteca favorece a los culés en la primera vuelta de este curso (77-83), aunque lucen algo diferente ahora a aquel equipo que visitó el Martín Carpena en octubre. Los catalanes cambiaron de técnico en la Jornada 8, cuando la salida de Joan Peñarroya dio paso a la vuelta de Xavi Pascual al banquillo azulgrana.
Con el de Gavà al frente, el Barça ha firmado 12 victorias y 4 derrotas. Aunque dos de esos pinchazos se han encadenado en los últimos duelos, ante el Joventut de Badalona y el Real Madrid, respectivamente. Cifras que le colocan en quinta posición, con un balance de 15 partidos ganados y 8 perdidos. Mismos triunfos que el Kosner Baskonia (aunque los vascos tienen un partido menos), el Asisa Joventut (sexto) y el propio Unicaja (séptimo).
El Unicaja, a recuperar moral
Por su parte, la última visita de los malagueños a Barcelona se saldó con triunfo del conjunto verde y morado. Los de Ibon Navarro se impusieron por 59 a 81 en el segundo partido de cuartos de final del play off de la pasada temporada. Ahora, los cajistas llegan después de perder una racha positiva de cuatro duelos, entre competición doméstica y europea. La Laguna Tenerife superó en un choque duro, sobre todo anímicamente, a los costasoleños (70-95). Por lo que recuperar sensaciones es clave.
Descartes cajistas
Ibon Navarro vuelve a contar con Chris Duarte. O sea, 13 jugadores sanos, que obligan al técnico a tener que decidir qué pupilo sin lesión hay que descartar después de dos meses. Desde el 10 de enero, los elegidos para quedarse fuera de la convocatoria se estaban decantando por lesiones o asuntos personales.
Rival de nivel estadístico
El Barça es segundo en recuperaciones de la Liga Endesa (8,26 por partido), y en acierto tanto en triples (38,63%) como en tiros de 2 (60%). Es, además, el cuarto que más canastas de 2 convierte (23,04) y el cuarto conjunto más valorado, con 98,48 créditos. En cuanto a jugadores, la dupla exterior Will Clyburn (12,5 puntos, 4,2 rebotes, 1,6 asistencias) y Kevin Punter (12,3 puntos, 2 asistencias) es de las más determinantes del continente, siendo especialmente decisivos en los últimos minutos de los encuentros. Los catalanes saben seguro que no contarán con Nico Laprovittola y Juan Núñez, que quedan como únicas bajas. Toko Shengelia ya estuvo de vuelta en el clásico de la pasada jornada después de su lesión en el sóleo.
Previa al play off de la BCL
El choque es la cita previa al primer partido de los cuartos de BCL. El conjunto cajista empezará la eliminatoria al mejor de tres encuentros, con el factor cancha a su favor, ante el ALBA Berlín el Miércoles Santo (20:30 horas). Por lo que reconducirse a la senda del triunfo es muy importante para orientar con buen pie también la competición continental ante los germanos. Duelo a duelo. Primero, atención total al partidazo en el Palau.
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