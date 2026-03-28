El regreso de Chris Duarte obliga a Ibon Navarro a tomar decisiones: vuelve el descarte técnico 15 partidos después

El Unicaja afronta este fin de semana un escenario que hace muchos meses que no se le presenta. Ibon Navarro dejó caer el pasado martes en una entrevista en 101TV en el programa Zona Verde el regreso de Chris Duarte a la dinámica de partidos. En la rueda de prensa previa al duelo ante el Barça de la jornada 24 liguera el técnico vitoriano lo confirmó. Esto supone que él y su staff tienen de nuevo disponibles a 13 jugadores, lo que les obliga este domingo a dejar fuera de la convocatoria a un jugador sano por decisión técnica. Tras un inicio de año natural igual de turbulento que el cierre del 2025, en lo que a problemas físicos se refiere, será la primera vez, desde enero, que se dé esta situación.

Plantilla de 13 fichas +1

El contexto lo hace aún más significativo. El pasado verano, el club decidió reducir su plantilla de 14 a 13 jugadores precisamente para evitar los quebraderos de cabeza que provocaron los descartes el curso anterior de jugadores sanos, que entrenaban bien, pero que todos no podían jugar. En una temporada prácticamente sin lesiones y con muchas grandes citas, Ibon Navarro se vio obligado en numerosas ocasiones a dejar fuera a jugadores en buen estado de forma, incluso en partidos importantes de Copa del Rey, de la Final Four de la BCL o del play off de la Liga Endesa, algo incómodo tanto para el vestuario como para el propio cuerpo técnico.

21-03-26, Málaga, palacio de los deportes Martín Carpena. Unicaja vs La Laguna Tenerife. (Fotografia : Gregorio Marrero) / Gregorio Marrero / LMA

Sin embargo, esta campaña ha sido radicalmente distinta. A pesar de reducir de dos a un solo descarte obligatorio en el inicio de curso al partir con 13 fichas, más Manu Trujillo, muy pronto, en la jornada 4, llegó la grave lesión de David Kravish. Su baja de larga duración dejó la rotación en 12 jugadores, eliminando de facto la necesidad de elegir a quién dejar fuera de los duelos. Pero más tarde llegaron movimientos. La incorporación de Augustine Rubit, la salida de Xavier Castañeda y el fichaje de Chase Audige, devolvieron la plantilla a 14 efectivos.

Róster aumentado a 15 jugadores

El punto de inflexión llegó en pleno Round of 16, cuando la lesión de Alberto Díaz derivó en la decisión del club de fichar a Justin Cobbs. Desde entonces, el Unicaja ha contado con 15 jugadores en su plantilla, aunque siempre ha habido tres jugadores lesionados. A la de larga duración de Kravish se han sumado las de Alberto, Djedovic, Barreiro, Killian Tillie, Tyson Pérez y, más recientemente, Chris Duarte. Además de problemas personales como la ausencia de Audige por el funeral de su madre.

Una quincena de partidos sin descarte técnico

Todo ello ha provocado que, pese a tener una plantilla amplia, no haya sido necesario descartar jugadores sanos. De hecho, el último caso se remonta a la jornada 15 de la Liga Endesa ante el Valencia Basket, cuando Augustine Rubit se quedó fuera. Desde entonces, una quincena de partidos oficiales entre competición doméstica, Copa del Rey y BCL, siempre con suficientes bajas como para evitar esa decisión.

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Duarte intenta superar la defensa de Perry. / Unicajab/Phootopress-Mariano Pozo

¿Quién será el descartado?

Pero ahora el guion cambia. Chris Duarte regresa a la convocatoria, después de cuatro duelos como baja, y, aunque Kravish y Tyson Pérez continúan lesionados, Ibon Navarro volverá a tener más jugadores disponibles que plazas le permite la Liga Endesa para jugar cada partido. Por primera vez desde el 10 de enero, un jugador sano tendrá que quedarse fuera de los "12 del Palau". Se abre así una incógnita que el equipo no afrontaba desde hace meses. Una decisión que, aunque forma parte de la gestión de plantilla, no deja de ser un reflejo positivo. El Unicaja recupera efectivos y vuelve a tener problemas “de los buenos”.