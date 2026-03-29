Liga Endesa
Ibon Navarro descarta a Augustine Rubit para el Barça-Unicaja de la jornada 24 de la Liga Endesa
Tyson Pérez y David Kravish son los otros dos jugadores de la primera plantilla que se pierden el partido del Palau Blaugrana, en ambos casos por seguir de baja por lesión
Augustine Rubit es el jugador que Ibon Navarro dejó fuera para el partido de este domingo en el Palau Blaugrana. El jugador norteamericano se quedó sin jugar por culpa de un virus estomacal, por lo que no se vistió para el choque contra el Barça, correspondiente a la jornada 24 de la Fase Regular de la Liga Endesa.
Por primera vez en muchos meses, el técnico cajista tenía, en teoría, más de 12 jugadores sanos para afrontar el partido, por lo que tuvo que tomar la decisión de descartar a uno de los 13 expedicionarios, aunque al final, por ese inoportuno virus, fueron solo 12 los disponibles para el duelo contra los culés.
Duarte, de vuelta
El que sí formó parte de la convocatoria para el choque contra los blaugranas fue Chris Duarte. El dominicano se lesionó en la previa del partido contra el Chalon de la BCL. Unas molestias en el sóleo que le impidieron jugar las últimas semanas, pero que han remitido a tiempo para estar en el partido del Palau.
Kravish y Tyson Pérez, a la espera
En la plantilla de 15 jugadores profesionales con la que cuenta Ibon Navarro, también fueron ausencia para jugar en la cancha del Barça tanto David Kravish como Tyson Pérez. El pívot de pasaporte búlgaro está en la última fase de recuperación de su lesión grave de rodilla. Por su parte, el ala-pívot hispano dominicano podría esta próxima semana incorporarse a los entrenamientos del equipo, aunque su presencia el miércoles en el vital partido europeo contra el ALBA está casi descartada.
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