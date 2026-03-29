Ibon Navarro, tras la derrota del Unicaja ante el Barça: "Tuvimos que reponernos a muchos problemas"

El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, tuvo palabras de felicitación tanto para sus jugadores como los del FC Barcelona, después de la derrota cajista en el Palau Blaugrana (97-91). "Tuvimos que reponernos a muchos problemas", alegó antes de enumerar el rosario de bajas de última hora en las filas de la escuadra verde. "Esta mañana hemos perdido a Augustine, después a Webb y en el partido a Tillie. Además del esguince de Barreiro", argumentó.

Aún así felicitó primero a la escuadra catalana porque ha tenido una semana bastante complicada, por la doble jornada de Euroliga. Destacó la seriedad y lo sólidos que se han mostrado los locales. Pero en especial se ha mostrado satisfecho con el esfuerzo de una escuadra visitante que, con el paso de las horas, iba complicando sus rotaciones de cara a tan importante duelo de la zona alta de la tabla.

"La puntilla"

"Pese a todo hemos hecho muchas cosas bien. Hemos cometido algunos errores a la hora de cerrarnos, con tanta falta de jugadores, sobre todo en la posición de cuatro. Así no hemos rotado como teníamos que haber rotado", señaló. Esas circunstancias permitió a los blaugranas disponer de algunos tiros fáciles de tres puntos, como los dos que Navarro apuntó, de Vesely (máximo anotador con 18 puntos), como "la puntilla" para decantar el choque.

El FC Barcelona llegó a dominar de 18, pero aún con tanta desventaja, el Unicaja se repuso y en la segunda mitad consiguió empatar el marcador. El preparador vasco bromeó con que quizás habían logrado equilibrar el tanteo "demasiado pronto". La primera parte condicionó bastante el devenir de este partido. Navarro aludió asimismo a los 11 puntos por malos balances defensivos, otros 9 en tiros sobre la bocina y 9 más en situaciones de ayuda en el poste bajo.

"Justo vencedor"

"Estamos contentos por haber peleado. El Barcelona es justo vencedor", resumió. Hubo de manera concreta una acción "especialmente" significativa, ya en el desenlace del encuentro, en la que los blaugranas ataron un 5-0 de parcial. Ahí hubo un triple del excajista Brizuela, que terminó con 17 puntos, a sólo uno de Vesely, y una canasta más.

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"No ha sido un parcial decisivo, pero sí importante. Ellos sabían cómo estábamos y han sacado el balón bien, sacando los tiros que tenían que sacar. Y nosotros nos hemos dejado muchos palmeos, muchos tiros libres", remató el técnico vasco en la sala de prensa del Palau. Preguntado por el papel de Vesely, Ibon Navarro reconoció que se trata de un jugador "de otra dimensión, sobre todo cuando, como dices, le respeta la salud", replicó al periodista que le había interpelado.