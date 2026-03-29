Enfermería
Este es el infinito parte de lesiones del Unicaja, tras jugar contra el Barça en el Palau Blaugrana
El conjunto de Ibon Navarro tendrá que estar pendiente de evolución médica de Webb III, Rubit, Barreiro y Tillie, además de las bajas ya conocidas de David Kravish y Tyson Pérez
El Unicaja no solo se marchó del duelo ante el Barça con una derrota importante para la clasificación, sino también con un preocupante parte de bajas que complica el panorama inmediato del banquillo de Ibon Navarro.
Bajas antes del duelo ante el Barça
La visita al Palau de este domingo partía con Kravish, Tyson Pérez y Rubit como descartados. Este último por un virus gastrointestinal. Junto a ellos, sentado en el banquillo, sí estaba James Webb III, aunque vestido de largo. No participó debido a los problemas en su rodilla izquierda, que arrastra desde la semana pasada.
Tocados tras la visita al Palau Blaugrana
El duelo dejó varias secuelas físicas más. Jonathan Barreiro terminó el partido con un esguince de tobillo en el pie izquierdo, que queda pendiente de evolución. Por su parte, Killian Tillie notó molestias en la región del aductor derecho, que no le permitieron disputar ningún minuto en la segunda parte. Será sometido a pruebas médicas a su llegada a Málaga para determinar el alcance exacto de la lesión. Ambos jugadores habían salido en el quinteto titular.
Así, hasta cuatro jugadores del Unicaja quedan pendientes de evolución, en un momento caliente de la temporada tanto por el momento deportivo como por el estado físico de la plantilla. No hay que olvidar que el miércoles asoma en el horizonte nada menos que el play off de cuartos de final de la Basketball Champions League. El ALBA será el rival.
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