Liga Endesa
Así queda el Unicaja en la clasificación de la Liga Endesa tras la jornada 24
El equipo de Ibon Navarro cae a la octava plaza, con una victoria de ventaja sobre el Surne Bilbao, su próximo rival, aunque los vascos tienen un partido más jugado
El Unicaja lo dio todo en el Palau Blaugrana del Barça, pero perdió su partido de la jornada 24 de la Liga Endesa. Los verdes mantienen su puesto entre los 8 mejores, pero es verdad que caen a la octava plaza, justo por delante del Surne Bilbao Basket, noveno, su próximo rival liguero, el sábado que viene, desde las 18 horas en Miribilla.
No tiene mucho colchón el equipo de Ibon Navarro en un momento de la temporada en el que las lesiones de larga duración y los problemas físicos del día a día se están convirtiendo en un quebradero de cabeza para rotar 5 jugadores sanos y con energía al mismo tiempo en la pista.
Real Madrid, líder intratable
El Real Madrid sigue siendo líder destacado y virtual campeón ya de la Fase Regular. Ganaron los blancos de forma apurada en su visita al Bàsquet Girona (93-95). Con un balance de 22-2, el equipo de Scariolo ya cuenta las jornadas para asegurarse de forma matemático el primer puesto de la tabla antes de afrontar el futuro play off por el título.
Valencia Basket y UCAM Murcia, detrás
El Valencia Basket (2º) ganó en su visita a Burgos y el UCAM (3º) también ganó este fin de semana, precisamente al Surne Bilbao, por lo que marchan por detrás de los merengues en la clasificación, con 18 y 17 triunfos, respectivamente.
Baskonia, Joventut y Barça, 16 victorias
Por detrás, en medio de la zona noble, tres equipos, Baskonia, Joventut y Barça empatan en número de victorias, 16. En el caso de los vitorianos, tienen un partido aplazado que jugar contra el Casademont Zaragoza que recuperarán esta semana
La Laguna Tenerife y Unicaja, séptimo y octavo
La Laguna Tenerife, que ganó este fin de semana al Casademont, con Patty Mills jugando por primera vez ante su afición, alcanza en la tabla al Unicaja, al que supera en el average particular entre ambos ya que los chicharreros han ganado este curso los dos partidos jugados por ambos en Liga. Ambos equipos suman 15 victorias.
Esprint final por la Liga
A falta de 10 jornadas para que la Fase Regular eche el cierre, la clasificación está muy igualada. Solo el Real Madrid parece tener su posición garantizada. El resto tienen todos trabajo pendiente para este esprint final del curso. El Unicaja, desde luego, tiene un partido clave el próximo sábado ante el único equipo fuera de los 8 primeros que puede entrar en el play off.
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