El Unicaja, contra el Barça y también contra su horario maldito: domingo, 19 horas

El Unicaja tiene este fin de semana un reto liguero muy complicado ante el Barça, al que visita este domingo, a partir de las 19 horas, en el Palau Blaugrana. Con ambos equipos empatados en la clasificación, con el mismo balance de 15-8, el duelo entre cajistas y blaugranas tiene una gran trascendencia de cara a los puestos que darán derecho a jugar el play off por el título dentro de poco más de dos meses.

Maldición

Además de tener al otro lado de la cancha a uno de los "grandes" de la Liga Endesa, el Unicaja deberá también superar esta jornada la "maldición" que le persigue esta temporada cada vez que ha jugado el partido que cierra la jornada de la Liga Endesa, en horario dominical y a partir de las 19 horas. Hasta la fecha, son 4 partidos jugados en esa franja y otras tantas derrotas, tres en el Martín Carpena (Barça, Baskonia y Real Madrid) y otra a domicilio (Real Madrid).

Barça

Precisamente, el partido contra el Barça, el mismo rival de esta jornada 24, jugado en la primera vuelta en el Palacio de los Deportes, fue el primero que jugó este curso el Unicaja a las 19 horas de un domingo y su primera derrota en Liga. Los culés, entonces entrenador por Joan Peñarroya, se impusieron ante la "marea verde" por 77-83.

Chris Duarte lanza un triple ante la defensa de Myles Cale en el Unicaja-Barça. / ACBPhoto/M.Pozo

Baskonia

La segunda mala experiencia en esa franja horaria llegó con la visita del Baskonia al Martín Carpena, en la jornada 11, el pasado 21 de diciembre. Era un partido en el que parecía que estaba todo de cara porque los vascos llegaron muy mermados de jugadores. El Unicaja se fue hasta por 17 puntos de ventaja, pero una actuación extraordinaria de Marcus Howard posibilitó a los baskonistas remontar sobre la bocina y ganar el partido 90-93.

Real Madrid, por partida doble

Las otras dos derrotas en domingo a las 19 horas son en los dos partidos ligueros contra el Real Madrid. En la jornada 12, el Unicaja perdió en su visita al Movistar Arena blanco. Los de Ibon Navarro, tras una gran primera parte, se vieron superados por el rival en los segundos 20 minutos, para caer 91-82. La otra derrota fue en febrero, justo antes de la Copa del Rey, en un partido muy igualado, en el que el Unicaja rozó la victoria, pero se le escapó justo en el minuto final, 92-96.

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El Real Madrid ganó en el Carpena. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Oportunidad

Está claro que no ha tenido suerte el Unicaja hasta la fecha con sus partidos los domingos a última hora. Este fin de semana tiene la gran oportunidad en el Palau Blaugrana de voltear esta especie de maldición que le persigue cada vez que juega a las 19 horas en jornada dominical. No va a ser fácil, pero las estadísticas están para romperlas...