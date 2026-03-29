El Unicaja quiere, pero no puede en Barcelona (97-91)

El Unicaja cierra marzo con dos derrotas consecutivas en Liga Endesa. Los cajistas no consiguieron asaltar este domingo el Palau Blaugrana (97-91). Sin embargo, con una rotación escasa y que se fue encontrando más impedimentos durante los 40 minutos, los de Ibon Navarro lucharon hasta el final. Volvieron a verse momentos reconocibles del juego verde y morado, que intentó sobrevivir en numerosas ocasiones a la 'maldición' de los domingos a las 19:00 horas. No pudo ser. Los culés dieron el zarpazo para colocarse con una victoria de ventaja en la clasificación (16 por 15). Atención al margen de error, que se reduce de cara a la lucha por una plaza en el play off.

Lo que no puede ser, no puede ser. Era un partido muy duro y se hizo todavía más por ese rosario de problemas que impiden al equipo volver a casa con mejores sensaciones. Nadie puede negar que el Unicaja lo intentó todo, pero no era el día.

Barça cargado, Unicaja más aún

El Unicaja no se aprovechó del cansancio acumulado del Barça. Aunque lo cierto es que tampoco pudo hacerlo. Los culés llegaban de jugar, y ganar, al Anadolu Efes y al Estrella Roja de Tyson Carter, este último con prórroga incluida. Mientras que los cajistas pudieron centrarse solo en entrenar antes de emprender viaje a la ciudad condal.

Pero todo se complicó en las horas previas. Sin Kravish, Tyson Pérez, Rubit, por un virus estomacal, y Webb, con problemas en la rodilla, había casi más músculo en el banquillo que en la pista. A los verdes, además, se les sumaron las molestias de Barreiro y Tillie, y las expulsiones por 5 faltas de Audige y Kalinoski. Cobbs se fue sin minutos... O sea, imposible.

Regreso de Chris Duarte

Duarte se lesionó en la previa del partido contra el Chalon de la BCL. Unas molestias en el sóleo que le impidieron jugar los últimos cuatros choques, pero remitieron a tiempo para estar en el partido del Palau. Lo cierto es que el alero dominicano tuvo protagonismo en su regreso a la dinámica (11 puntos y 4 asistencias en 19 minutos y medio), aunque la fatiga física fue apreciable. Tocó parquet pasados tres minutos del encuentro. Mantuvo a los cajistas en el peor momento de la primera mitad y contribuyó a soñar en el último asalto. Aunque todo quedó en eso.

Liga Endesa | FC Barcelona - Unicaja CB en imágenes / ACB Photo / Judit Cartiel

Mal arranque y reacción para seguir con vida

El Unicaja salió decidido a correr rumbo al aro, con intención de mantener la marcha alta para castigar a un Barça que llegaba con las piernas cargadas. Sin embargo, varios errores consecutivos en pases y precipitaciones ofensivas dieron la primera ventaja del partido al Barça. Los culés aprovecharon el tirón y, apoyados en una fiesta desde la línea de 6,75 metros, lograron un parcial de 14-2. El ritmo y acierto del Unicaja no paraba de reducirse. Todo lo contrario al de los catalanes, que seguían viendo el aro como una piscina. El marcador del primer cuarto (22-15) no hizo presagiar nada bueno.

Chris Duarte en una penetreación ante el Barça. / ACB PHOTO/Judit Cartiel

El inicio del segundo cuarto mostró a un Barça que seguía sólido. Brizuela saludó con tres triples. La enfermería cajista empezó a sufrir. Barreiro se retiró cojeando y con claros gestos de dolor al banquillo por una aparente torcedura de tobillo. Mientras, el Barça siguió arrollando en ataque, logrando sumar hasta +18 puntos (40-22). A partir de aquí, Djedovic se vistió de lo que parece que está pillando el gusto: líder. El bosnio contagió a los malagueños (9 puntos) y firmó como protagonista un parcial clave de 3-15, que permitió reducir el encuentro al descanso a solo seis créditos de diferencia (47-41).

Lucha sin premio

Los de Xavi Pascual volvieron a intentar poner brecha (56-45). Pero Perry despertó abriendo su casillero anotador desde más allá del arco (56-52). Aunque, como respuesta, se encendió también Clyburn, que ya venía entonado de las jornadas intersemanales en Europa. Un triple de Kalinoski y otro, más adelante, de Sulejmanovic ayudaron a los de Ibon Navarro a no conceder demasiada comba. Eso sí, la rotación cajista estaba cada vez más mermada. Cuatro faltas personales durante el periodo se sumaron para expulsar a Audige. En un panorama que, aunque había devuelto a Barreiro, no permitió al gallego jugar físicamente al cien por cien. No obstante, el marcador era la mejor de las noticias (74-69) en el minuto 30.

El foco estaba puesto y el Unicaja parecía tener más iluminado el camino. Los verde y morados llegaron a empatar el duelo en 77 puntos, tras dos tiros libres de Duarte. La defensa permitió a los cajistas solo encajar dos triples de los culés hasta el ecuador del periodo. Pero, después de quedarse sin Kalinoski en la rotación, también por faltas personales, los azulgranas dieron el arreón definitivo. En un evidente ya quiero y no puedo, el equipo de Los Guindos cedió con un más que digno -6 (97-91).

Ficha técnica

97 - Barça (22+25+27+23): Marcos (5), Punter (11), Parra (8), Norris (10), Hernangómez (4), -cinco inicial-, Vesely (18), Brizuela (17), Satoransky (8), Fall (-), Clyburn (10), Shengelia (6) y Kusturica (-).

91 - Unicaja (17+24+28+22): Perry (10), Kalinoski (8), Barreiro (-), Tillie (5), Balcerowski (18), -cinco inicial-, Audige (-), Webb (-), Díaz (7), Cobbs (-), Djedovic (13), Sulejmanovic (19) y Duarte (11).

Árbitros: Emilio Pérez, Alfonso Olivares e Igor Esteve. Señalaron falta antideportiva a Miles Norris (min.32) por parte del Barça. Eliminaron a Chase Audige y a Tyler Kalinoski por parte del Unicaja.

Incidencias: partido de la vigésimo cuarta jornada de la Liga Endesa disputado en el Palau Blaugrana (Barcelona) ante 4.964 espectadores.

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Sin tiempo de descansar

Toca cambiar rápidamente el chip a la Basketball Champions League. El arranque del play off de los cuartos de final de la competición continental espera a la vuelta de la esquina, concretamente, el Miércoles Santo (20:30 horas). Cita marcada en rojo en el calendario del club de Los Guindos. Los cajistas, tras su paso por la ciudad condal, vuelven a la Costa del Sol para preparar una eliminatoria que, gracias al factor cancha conseguido con el primer puesto del Grupo K del Round of 16, inician bajo el calor del Martín Carpena. El ALBA Berlín, equipo con aroma reciente de Euroliga, es el rival a batir. El conjunto de Ibon Navarro quiere luchar por revalidar el trofeo de la BCL, el siguiente paso está en Málaga.