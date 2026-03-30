Rival en la Basketball Champions League
El ALBA Berlín se pasea en su Liga y recupera a su estrella antes de viajar a Málaga
Victoria contundente 73-94 en la Bundesliga del rival cajista en el play off de cuartos de final de la BCL, con Martin Hermannsson ya de vuelta, tras su lesión en la mano
El Alba Berlín, rival del Unicaja en el play off de la BCL que comienza este Miércoles Santo en el Martín Carpena, logró una cómoda victoria este pasado fin de semana en su Liga. Los de Pedro Calles pasaron por encima del Lowen Braunschweig (73-94), en un partido muy cómodo y de poco desgaste para el equipo berlinés. La victoria consolida a los amarillos en la segunda plaza de la clasificación de la Bundesliga (19-7), solo por detrás del Bayern (20-4).
Estadísticas
Malte Delow, que atraviesa por su mejor momento en lo que va de temporada, fue el máximo anotador de los amarillos, con 18 puntos, seguido por Justin Bean, que hizo 16 tantos y seis rebotes. Moses Wood, hijo del que fuera jugador del Unicaja, David Wood, aportó 15 puntos a la victoria de su equipo.
Hermannsson, otra amenaza más
Mientras en el Unicaja todo son problemas físicos y media plantilla está pendiente de evolución para poder jugar este miércoles, el ALBA tiene de vuelta a su gran estrella, Martin Hermansson, que después de mes y medio ya tuvo minutos este pasado fin de semana en el choque liguero de su equipo. El base internacional islandés es el gran referente de su equipo y, aunque no esté en plenitud física, para el ALBA es una pieza vital y para el Unicaja, una amenaza más camino de buscar un hueco en la Final Four del próximo mes de mayo en Badalona.
- La nueva cafetería de Málaga que ofrece gratis ludoteca y parque de bolas: 'Aquí los bocadillos son de otro nivel
- La ruta de senderismo de Málaga repleta de miradores, gigantescos picos y una cueva donde vivieron los primeros neandertales: es perfecta para ver pájaros
- Lección urbanística de Málaga al mundo
- Horarios e itinerarios del Domingo de Ramos en la Semana Santa de Málaga 2026
- Así está la clasificación de Segunda División tras la jornada 32: El Málaga CF mantiene el cuarto puesto, pese al empate con el CD Leganés
- Málaga es la quinta provincia española con más extranjeros con autorización de residencia por arraigo
- Horarios e itinerarios del Lunes Santo en la Semana Santa de Málaga 2026
- La marisquería de Málaga con 70 años de historia que sirve el mejor cartucho de pescaíto frito por pocos euros: 'Aquí no solo se sirve marisco, se honra al mar