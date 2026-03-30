El ALBA Berlín se pasea en su Liga y recupera a su estrella antes de viajar a Málaga

El Alba Berlín, rival del Unicaja en el play off de la BCL que comienza este Miércoles Santo en el Martín Carpena, logró una cómoda victoria este pasado fin de semana en su Liga. Los de Pedro Calles pasaron por encima del Lowen Braunschweig (73-94), en un partido muy cómodo y de poco desgaste para el equipo berlinés. La victoria consolida a los amarillos en la segunda plaza de la clasificación de la Bundesliga (19-7), solo por detrás del Bayern (20-4).

Estadísticas

Malte Delow, que atraviesa por su mejor momento en lo que va de temporada, fue el máximo anotador de los amarillos, con 18 puntos, seguido por Justin Bean, que hizo 16 tantos y seis rebotes. Moses Wood, hijo del que fuera jugador del Unicaja, David Wood, aportó 15 puntos a la victoria de su equipo.

Noticias relacionadas

Hermannsson, otra amenaza más

Mientras en el Unicaja todo son problemas físicos y media plantilla está pendiente de evolución para poder jugar este miércoles, el ALBA tiene de vuelta a su gran estrella, Martin Hermansson, que después de mes y medio ya tuvo minutos este pasado fin de semana en el choque liguero de su equipo. El base internacional islandés es el gran referente de su equipo y, aunque no esté en plenitud física, para el ALBA es una pieza vital y para el Unicaja, una amenaza más camino de buscar un hueco en la Final Four del próximo mes de mayo en Badalona.