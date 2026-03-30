Horario y dónde ver GRATIS por televisión el vital Unicaja-ALBA Berlín del play off de cuartos de final de la BCL

Después de una semana sin duelo intersemanal, el Unicaja vuelve a la Basketball Champions League para seguir en su lucha por revalidar el título continental. Los cajistas empiezan este Miércoles Santo una eliminatoria al mejor de tres partidos con ventaja de campo, gracias a certificar su condición de líder en el Grupo K del Round of 16. Su rival por la plaza en la Final Four de Badalona es el ALBA Berlín del cordobés Pedro Calles, conjunto que el curso pasado militaba en Euroliga.

El ALBA Berlín será un rival muy duro para el Unicaja. / BCL

Parte abultado de bajas

Las horas previas al inicio de la eliminatoria vienen marcadas por los problemas físicos de la plantilla de Ibon Navarro. Hasta seis jugadores podrían perderse el primer partido de la eliminatoria contra los alemanes. David Kravish y Tyson Pérez es seguro que no jugarán, pero también están con problemas: Augustine Rubit, James Webb III, Jonathan Barreiro y Killian Tillie. Una situación que preocupa mucho al técnico cajista.

Horario del partido

El encuentro correspondiente a la jornada 1 del play off de cuartos de final se disputará este Miércoles Santo 1 de abril, a partir de las 20.30 horas, en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. El pabellón busca el lleno que le acerque a la victoria.

¿Dónde ver por televisión?

Los choques europeos del Unicaja se han visto la primera fase de esta temporada a través de Courtside 1891. La plataforma de streaming de la FIBA ha sido la encargada de retransmitir los partidos de esta competición. Sin embargo, en esta ocasión, el partido lo emitirá en directo en Teledeporte, el canal temático deportivo de RTVE. También se podrá ver en directo a través de RTVE Play

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En la página web de La Opinión de Málaga, una vez concluya el choque, se podrá leer la crónica del partido, las declaraciones de los entrenadores y todo lo que ocurra en el Martín Carpena.