Ibon Navarro, con problemas para reunir 12 jugadores sanos para el decisivo Unicaja-ALBA de la BCL

Reunir a 12 jugadores sanos es el reto que tienen Ibon Navarro y su staff de cara al vital partido continental de este próximo miércoles, en el Palacio Martín Carpena, contra el ALBA Berlín. Y no va a ser tarea fácil porque hay más miembros de la plantilla verde y morada tumbados en la camilla del fisioterapeuta o en la consulta de la Quirón, que en el vestuario, vestidos de corto y dispuestos a jugar.

Y es que el Unicaja no solo perdió este domingo su partido de Liga Endesa en el Palau Blaugrana del Barça, es que también regresó a casa con un preocupante parte de bajas que hace imposible saber, a 48 horas vista, cuántos jugadores de la primera plantilla podrán estar en el arranque de la eliminatoria al mejor de tres partidos en la que el equipo de Los Guindos buscará una plaza en la Final Four del próximo mes de mayo en Badalona.

Bajas seguras: Kravish y Tyson Pérez

A la espera de que este martes, el propio entrenador cajista explique en rueda de prensa la situación médica de su plantilla, es seguro que no jugarán ante el ALBA los dos lesionados de larga duración, David Kravish y Tyson Pérez. A partir de ahí, un rosario de nombres propios que puede que estén o que no. Pero lo que es seguro es que, si juegan no lo harán en plenitud de condiciones. Y eso es un problema si tenemos en cuenta la importancia del partido contra el ALBA y lo que hay en juego.

Dudas: Rubit, Webb III, Barreiro, Tillie

Augustine Rubit no se vistió en el Palau Blaugrana por un virus gastrointestinal. Los tres días de margen que hay desde lo del domingo pasado hasta lo del miércoles invitan a pensar que el pívot sí tenga tiempo para recuperarse y al menos echar una mano ante los "grandes" del ALBA.

Sí estuvo en el banquillo, pero no jugó ni un segundo, James Webb III. El ala-pívot norteamericano no participó debido a unos problemas en su rodilla izquierda que arrastra desde la semana pasada. Es una incógnita saber si se recuperará a tiempo para el arranque del play off

Jonathan Barreiro sí jugó contra el Barça, pero terminó el partido con un esguince de tobillo en el pie izquierdo, que queda pendiente de evolución y que le provocó una evidente cojera. El gallego es un gladiador. Tiene que estar muy mal para no jugar. Pero hacerlo cojo tampoco creo que sea una opción.

Otro inquilino de la enfermería es Killian Tillie. El ala-pívot francés también sintió durante el partido molestias en la región del aductor derecho, que no le permitieron disputar ningún minuto en la segunda parte en el Palau Blaugrana. Este martes se ha sometido a pruebas, pero el club no ha informado de los resultados de las mismas. Siempre dice Ibon Navarro de él que soporta el dolor hasta límites insospechados, veremos a ver si en esta ocasión puede también aportar algo de ayuda al equipo en la posición del "4".

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Partido clave en Europa

En definitiva, seis jugadores del Unicaja podrían perderse un partido marcado en rojo en el calendario. Contra las lesiones no se puede hacer nada. El Unicaja tiene una plantilla de 15 jugadores en su primer equipo, pero puede ser que se quede muy corta de cara al duelo contra el ALBA. Toca esperar... y rezar, que estamos en una buena semana para hacerlo.