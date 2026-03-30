Unicaja-ALBA Berlín: La hora del Martín Carpena

Hay días "especiales" a lo largo de la temporada. Partidos que son claves y que marcan una competición. Es justo lo que demanda el de este miércoles en el Martín Carpena (20.30 horas). Y es que el Unicaja recibe al ALBA Berlín en el primer asalto de los cuartos de final de la Basketball Champions League, un play off al mejor de tres en el que el conjunto malagueño se ha ganado el derecho a empezar en casa y, si hace falta, también a cerrarlo ante su gente.

Eliminatoria si margen de error

La ventaja de campo no es un adorno estadístico ni un premio protocolario. Es un capital competitivo. Se trabajó durante meses para conquistarla, con dos victorias épicas finales en el Round of 16 ante el Chalon y el Joventut, incluidas. Y ahora toca defenderla. El problema para el club es que el calendario no entiende de tradiciones locales ni de pulsos sentimentales. El partidazo contra los germanos llega justo en una noche en la que Málaga se mira a sí misma en sus calles, en sus tronos y en sus barrios.

Play off

El caso es que este miércoles, a las 20.30 horas, arranca el sueño del Unicaja por volver a jugar una Final Four de la máxima competición de la FIBA. Todo empieza ya y el equipo de Ibon Navarro necesita que el Carpena se convierta desde el salto inicial en ese escenario "decisivo" por el que tanto ha luchado. El Palacio lleno no es solo una imagen potente: es una herramienta para ganar. Lo ha sido en las grandes noches europeas, en las remontadas, en los cierres apretados y en esos partidos en los que la energía del pabellón empuja a una defensa más, a un rebote más, a un triple más...

El Carpena espera este miércoles un gran partido. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

ALBA Berlín

Enfrente estará un ALBA Berlín con historia, nombre y argumentos suficientes como para discutir cada minuto de la eliminatoria. Un rival de pedigrí europeo, que seguro que no regalará nada y que la próxima semana, en el segundo partido de esta eliminatoria, llenará hasta la bandera su pabellón berlinés. El Unicaja tiene que viajar a Alemania con el 1-0 a favor. Es de vital importancia.

El ALBA alemán, rival del Unicaja en la eliminatoria previa a la Final Four de la BCL. / BCL

Miércoles Santo

El problema para que el Carpena se convierta en esa olla a presión que necesita el equipo para que todo sea más fácil, es que el partido coincide con el Miércoles Santo, con lo que eso supone para una ciudad como Málaga. La venta de entradas no ha ido al ritmo que la importancia del partido demanda y también es una incógnita el número de abonados que, por la coincidencia con la Semana Santa, tampoco acudirán a ocupar su asiento en la grada del Martín Carpena.

El Unicaja quiere volver a ganar la Basketball Champions League. / BCL

La compleja fecha provoca cierta inquietud en torno a la respuesta del público. Es obvio que el Unicaja necesita un Carpena hirviendo. Cada detalle camino de la Final Four suma. También el volumen del pabellón y la "marea verde" tiene que concienciarse de que lo del ALBA es una final y que no se puede fallar.

Málaga puede ser cofrade y puede ser también una plaza de baloncesto de primer nivel. Puede vivir su Miércoles Santo y, al mismo tiempo, responder a una eliminatoria que marcará el techo europeo del equipo en esta temporada 2025/2026.

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El momento de la verdad

El Round of 16 fue un camino de espinas para el Unicaja, aunque terminó de la mejor manera posible. La hora de las cuentas ya pasó. La de las expectativas, también. Empieza el esprint final hacia Badalona 2026. Para el Unicaja, todo pasa por una idea tan simple como decisiva: proteger su casa para seguir soñando en Europa con otro título de la Champions. Es Miércoles Santo, pero hay tiempo para ir a las procesiones y también para ir al Palacio. Estamos ante mucho más que un partido. La temporada europea está en juego. El equipo tiene que estar a la altura... y su afición ayudarle del minuto 1 al 40.