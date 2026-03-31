Ibon Navarro: "Con los lesionados vamos hora a hora, no sé quién va a jugar contra el ALBA"

El Unicaja afronta una de las semanas más importantes del año. Este miércoles, a partir de las 20.30 horas, arrancan los cuartos de final de la Basketball Champions League, última piedra en el camino rumbo a la Final Four de Badalona del próximo mes de mayo.

El equipo cajista tiene por delante un play off al mejor de 3 partidos contra el ALBA Berlín alemán marcado por los problemas físicos. Es verdad que la ventaja de pista ayuda a soñar con estar en la cita a cuatro del Olímpic badalonés, pero el cuadro médico no invita, desde luego, a mucho optimismo en la previa del arranque de la eliminatoria.

El propio Ibon Navarro fue el encargado de oficializar el parte de guerra que tiene dentro de su vestuario, aunque sin poder dar muchos datos: "Están haciendo pruebas a todo el mundo. Hay que ver cómo llegan al entrenamiento todos los jugadores. A ver quién está mejor y qué pueden hacer de trabajo todos los que están con problemas. A lo mejor hay alguno que no entrena para ganar tiempo y ver si está mejor a la hora del partido, aunque será sin mucho ritmo, algo que es muy necesario en un partido como este contra el ALBA. Más que día a día vamos hora a hora. No sé cómo vamos a estar"

Características del ALBA

"El ALBA es un equipo que en las interfases del juego es donde está la clave de los partidos. Lo que pasa desde que tú tiras hasta que ellos juegan cinco por cinco en medio campo y lo que pasa desde que ellos tiran, hasta que tú vas a medio campo rival. Todo lo que es el rebote, jugar a campo abierto, su agresividad, presionando en todo el campo... Hay que limitar las pérdidas, intentar atacarles y que ellos no corran. El secreto está en los primeros segundos tanto en ataque como en defensa. El que esté más sólido ahí tendrá gran parte del partido controlado. Tienen una filosofía de atacar pronto y defender pronto".

¿Algún jugador a vigilar especialmente?

"No creo que haya un jugador clave para ellos que haya que controlar más que a otros. Es un equipo coral. Es cierto que Delow y Mattisseck son dos jugadores peligrosos en cuanto a amenaza exterior. La polivalencia y versatilidad de Wood, la movilidad de sus pívots, vamos a ver Hermannsson, un jugador de mucha experiencia, lo que les puede aportar. La racha anotadora de O'Connell, la presencia física de Griesel en el puesto de "3", que puede darnos problemas si Barreiro no juega… Tienen cosas bien trabajadas, que las buscan muy bien. Pero es más un equipo coral que de individualidades".

Ibon Navarro, durante la rueda de prensa. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Cobbs

"Donde tenemos problemas es en el juego interior. Teníamos en el Palau tres jugadores interiores en los últimos 23 minutos y Barreiro era uno de ellos. Meter un jugador más exterior no tenía sentido. Meter a Cobbs era quitarle minutos a Djedovic, que estaba teniendo incidencia en el juego. También el tamaño de los quintetos del Barça nos dificultaba mucho el juego exterior. Podíamos haberlo intentado en un momento dado, pero la presencia de Cobbs en la pista no es lo que hace que Barreiro pase al "4". No ganábamos un jugador más interior metiendo uno exterior. Apostamos por mantener los jugadores que estaban en partido. Pero está preparado y seguro que en otros momentos nos va a ayudar".

Semana Santa

"Todos somos conscientes de la importancia del partido. Estamos a dos victorias de otra Final Four. Todo el mundo es consciente de que el equipo está justo de efectivos y todo lo que sea jugar en casa y que la gente esté con nosotros y nos ayude es lo que realmente nos da la ventaja de campo. No espero nada que no sea un Carpena volcado con nosotros siendo conscientes de la dificultad del cruce y de los problemas de lesiones que tenemos. Nos van a ayudar seguro. Estén los que estén".

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Regreso de Duarte

"Fue positiva su incorporación contra el Barça. Su primera entrada fue muy buena, estuvo acertado. Se fatigó muy rápido, puede ser fruto de la exigencia del partido a nivel físico. No estuvo mal ni en ataque ni en defensa. Es verdad que en su segunda entrada ya sufrió un poquito más atrás. Pero fue agresivo en ataque, aunque tuvo algunas pérdidas, pero estuvo agresivo, estuvo bien y después de estar unas semanas fuera, su vuelta fue positiva para todos".