Basketball Champions League
Así fue el último entrenamiento del Unicaja antes del partido contra el ALBA Berlín
El play off de cuartos de final de la BCL arranca este miércoles con muchas dudas físicas en la plantilla verde y morada
El Unicaja trabajó esta mañana de Martes Santo ultimando la preparación de cara al vital partido de este miércoles, a partir de las 20.30 horas, contra el ALBA Berlín de Alemania.
El equipo se ejercitó en el Palacio Martín Carpena y en las imágenes que difundió el club se pudo ver trabajando con el resto de sus compañeros a dos de las bajas en el choque del pasado fin de semana en la pista del Barça: James Webb III y Augustine Rubit, además de Jonathan Barreiro, que sufrió molestias en el tobillo durante el duelo en el Palau.
Dudas hasta última hora
Ibon Navarro ya advirtió en la rueda de prensa previa al inicio de la sesión de trabajo de este martes, que la idea es ir hora a hora para ver cómo evolucionan todos los jugadores que atraviesan diferentes dolencias físicas.
Sin David Kravish y sin Tyson Pérez, son duda Jonathan Barreiro (aunque hay que ser optimistas con él) y Killian Tillie. En principio, Webb III podría jugar aunque con molestias en su rodilla, mientras que el virus gastrointestinal que atacó a Augustine Rubit el fin de semana pasado parece que ya ha desaparecido.
Partido clave en Europa
El partido europeo de este Miércoles Santo es de esos que están marcados en rojo en el calendario. Arranca un play off al mejor de tres partidos en el que está en juego una plaza en la Final a Cuatro del próximo mes de mayo en Badalona. El Unicaja quiere estar en el Olimpic para defender su título continental. Hay muchas lesiones y muchos problemas, pero hay que ir con todo. Equipo y afición.
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