Así fue el último entrenamiento del Unicaja antes del partido contra el ALBA Berlín

El Unicaja trabajó esta mañana de Martes Santo ultimando la preparación de cara al vital partido de este miércoles, a partir de las 20.30 horas, contra el ALBA Berlín de Alemania.

El equipo se ejercitó en el Palacio Martín Carpena y en las imágenes que difundió el club se pudo ver trabajando con el resto de sus compañeros a dos de las bajas en el choque del pasado fin de semana en la pista del Barça: James Webb III y Augustine Rubit, además de Jonathan Barreiro, que sufrió molestias en el tobillo durante el duelo en el Palau.

Cobbs, durante el entrenamiento de este martes. / Unicajab/Photopress-Raisa Pozo

El Unicaja juega este miércoles contra el ALBA. / Unicajab/Photopress-Raisa Pozo

Ibon Navarro mira el entrenamiento de su equipo. / Unicajab/Photopress-Raisa Pozo

Imagen del entrenamiento del Unicaja de este Martes Santo. / Unicajab/Photopress-Raisa Pozo

El Unicaja tiene un partido clave este Miércoles Santo contra el ALBA. / Unicajab/Photopress-Raisa Pozo

Semana importante para el Unicaja. / Unicajab/Photopress-Raisa Pozo

Perry lanza a canasta defendido por Alberto Díaz. / Unicajab/Photopress-Raisa Pozo

El Unicaja juega este Miércoles Santo contra el ALBA Berlín. / Unicajab/Photopress-Raisa Pozo

Dudas hasta última hora

Ibon Navarro ya advirtió en la rueda de prensa previa al inicio de la sesión de trabajo de este martes, que la idea es ir hora a hora para ver cómo evolucionan todos los jugadores que atraviesan diferentes dolencias físicas.

Sin David Kravish y sin Tyson Pérez, son duda Jonathan Barreiro (aunque hay que ser optimistas con él) y Killian Tillie. En principio, Webb III podría jugar aunque con molestias en su rodilla, mientras que el virus gastrointestinal que atacó a Augustine Rubit el fin de semana pasado parece que ya ha desaparecido.

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Partido clave en Europa

El partido europeo de este Miércoles Santo es de esos que están marcados en rojo en el calendario. Arranca un play off al mejor de tres partidos en el que está en juego una plaza en la Final a Cuatro del próximo mes de mayo en Badalona. El Unicaja quiere estar en el Olimpic para defender su título continental. Hay muchas lesiones y muchos problemas, pero hay que ir con todo. Equipo y afición.