Todo sobre el Surne Bilbao Basket-Unicaja: fecha, hora y dónde verlo por televisión

El Unicaja vuelve a emprender viaje en Liga Endesa después de sumar el primer triunfo de la eliminatoria de cuartos de la BCL ante el ALBA Berlín este miércoles y no poder asaltar el Palau Blaugrana el domingo. Los de Ibon Navarro encararán la jornada 25 nacional ante un rival directo, el Bilbao Basket, con intención de romper la racha de dos derrotas consecutivas en competición doméstica. Los vascos también vienen de un pinchazo en Murcia (100-81), por lo que conquistar Miribilla no será tarea fácil.

Clasificación

Los verdes afrontan este fin de semana la jornada 25 de la Liga Endesa viajando a Bilbao para medirse ante el conjunto de Melwin Pantzar, cedido por el club de Los Guindos, que cuenta con un choque más disputado.

El partido, ante uno de los equipos que está luchando por entrar en los ocho primeros de la clasificación (14-11), es una buena oportunidad para que los cajistas (15-9), que ahora mismo cierran los puestos de play off, sumen un triunfo. Los malagueños buscan asentarse en la zona alta de la tabla y seguir optando al top 4 liguero.

Melwin Pantzar

El base, jugador propiedad del Unicaja y cedido esta temporada al equipo de Jaume Ponsarnau, es uno de los líderes del Bilbao Basket. Encabeza las estadísticas de los suyos en valoración, asistencias, recuperaciones, minutos jugadores, tiros libres y faltas recibidas. En otras varias como puntos (2º), rebotes (2º), tapones (4º) y tiros de dos (5º) también destaca. Sin duda será un nombre a tener en cuenta este sábado.

Melwin Pantzar, cedido por el Unicaja, es uno de los líderes del Bilbao Basket. / ACBPhoto

Horario del Bilbao Basket-Unicaja

El encuentro contra el equipo vasco se jugará este sábado, a partir de las 18.00 horas, en Miribilla.

Noticias relacionadas

¿Dónde se podrá ver por TV?

El encuentro entre los de Ibon Navarro y los de Jaume Ponsarnau se verá en directo a través de las cámaras de DAZN, la plataforma televisiva que tiene esta temporada los derechos para emitir los partidos de baloncesto ACB. Una vez acabe el duelo, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, consultar las estadísticas, ver el vídeo resumen y también las declaraciones de los protagonistas.