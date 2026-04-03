Pantzar: el líder del Bilbao Basket desafía al Unicaja, su próximo equipo

En pleno pico de forma, Melwin Pantzar recibe al Unicaja este sábado en un momento clave de la temporada. El base del Surne Bilbao Basket es faro absoluto de su equipo, en el que no deja de encadenar actuaciones de gran impacto y liderato justo antes de medirse, precisamente, al conjunto al que pertenece y para el que trabajará activamente a partir del próximo curso. Su contrato lo vincula al club de Los Guindos durante cuatro temporadas, la presente incluida, más una opcional.

Melwin Pantzar, cedido por el Unicaja, es uno de los líderes del Bilbao Basket. / ACBPhoto

Las estadísticas le avalan

A sus 25 años, Pantzar no deja de consolidarse. Su crecimiento ha sido constante y su influencia va mucho más allá de los números, aunque estos también respaldan su candidatura como uno de los bases más completos de la competición.

En Liga Endesa, el internacional por Suecia lidera a su equipo en valoración, asistencias, recuperaciones, minutos jugados, tiros libres y faltas recibidas, además de situarse en posiciones destacadas en otras varias como puntos (2º), rebotes (2º), tapones (4º) y tiros de dos (5º). Sin duda será un nombre a tener en cuenta este sábado para los de Ibon Navarro.

Sus promedios —10,7 puntos, 3,9 rebotes y 4,5 asistencias para 16,5 de valoración— reflejan a un jugador total, capaz de dirigir, anotar y marcar el ritmo del partido. A ello se suma una notable eficacia en el tiro, especialmente desde el triple, donde supera el 50% de acierto sin necesitar de un inmenso volumen de lanzamiento para alcanzar grandes números.

Protagonista en la FIBA Europe Cup

Pero si hay algo que define el momento de Pantzar es su capacidad para aparecer en citas importantes. Su reciente exhibición en la FIBA Europe Cup es el mejor ejemplo. Rozó el triple-doble en la semifinal ante Falco Szombathely con 14 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias en apenas 23 minutos, este pasado miércoles. No es casualidad que ya fuese MVP de la final de esta misma competición el pasado curso, confirmando su fiabilidad en escenarios de máxima exigencia.

Cupo y líder

Formado en la cantera del Real Madrid, el jugador con condición de cupo ha recorrido un camino de crecimiento progresivo, pasando por diferentes equipos y categorías hasta asentarse como uno de los directores de juego más sólidos del panorama nacional. Hoy, en Bilbao, ejerce como líder dentro y fuera de la pista, guiando a un equipo competitivo y ambicioso que se encuentra pisando los talones a los cajistas en la clasificación, aunque con un choque disputado más.

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Próximo rival del Unicaja

El partido ante Unicaja añade un atractivo especial ya que, después del duelo en el Martín Carpena en el que firmó 5 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias, será la oportunidad de ver cómo responde por última vez ante el que será su club a partir de la próxima campaña. Un examen con un condicionante exigente que los de Ibon Navarro intentarán neutralizar.