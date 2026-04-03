¿Por qué Pantzar sí puede jugar contra el Unicaja y Castañeda lo tiene prohibido? La letra pequeña de dos cesiones muy distintas

Melwin Pantzar podrá medirse este fin de semana al Unicaja con la camiseta del Surne Bilbao Basket. Xavier Castañeda, en cambio, no pudo hacerlo en su día con el MoraBanc Andorra, no solo porque estaba lesionado, sino porque lo tenía prohibido por contrato. Dos jugadores vinculados al club malagueño, dos cesiones y una conclusión: todos los préstamos no son iguales. La diferencia entre la situación de ambos está en el contrato de cesión, en el reparto salarial y en el grado de control que el Unicaja ejerce sobre cada una de esas operaciones.

Melwin Pantzar

El cruce de este sábado (18 horas) entre el Unicaja y el Surne Bilbao Basket tendrá un nombre propio inevitable: Melwin Pantzar. No solo por el nivel que está mostrando el base sueco con los "hombres de negro", sino por la singularidad de su situación. Pantzar pertenece al Unicaja de cara al futuro, pero en el presente sigue siendo jugador del conjunto bilbaíno a todos los efectos. Y por eso podrá jugar sin impedimento alguno contra el equipo al que se incorporará a partir del próximo 30 de junio. No hay cláusula del miedo. No hay restricción. No hay candado.

Pantzar habla son su entrenador, Jauma Ponsarnau / ACBPhoto

Castañeda, prohibido

El caso contrasta de forma clara con el de Xavier Castañeda, cedido por el Unicaja al MoraBanc Andorra, que sí tenía vetada contractualmente la posibilidad de enfrentarse al cuadro malagueño, en caso de que no hubiese estado lesionado cuando ambos equipos se citaron en el Martín Carpena. A simple vista, ambos escenarios pueden parecer similares: dos jugadores del Unicaja compitiendo temporalmente en otro equipo ACB. Pero en realidad, la arquitectura de ambas operaciones es muy distinta. Y ahí está la clave.

Castañeda está cedido en el MoraBanc Andorra.. / ACBPhoto

Tipo de cesión

En la cesión de Pantzar, el Surne Bilbao Basket asume íntegramente el coste de su contrato esta temporada 2025/2026. Eso convierte al sueco en jugador del club vizcaíno a todos los efectos competitivos durante este curso. El Unicaja ha asegurado una pieza importante para el futuro, sí, pero no interviene en su día a día ni en las condiciones deportivas de su presente inmediato. Bilbao paga y Bilbao dispone de Pantzar cada jornada, incluida esta próxima contra el Unicaja. La cesión, por tanto, se parece más a una operación de futuro que a un préstamo tutelado. El club malagueño ficha al jugador, blinda su incorporación a medio plazo y le permite seguir creciendo un año más en un contexto estable, conocido y exigente como el del club de Miribilla.

Con Castañeda ocurrió otra cosa. Su salida al MoraBanc Andorra sí quedó marcada por una cesión con mayor tutela por parte del Unicaja. En ese acuerdo, el salario del jugador se reparte entre ambos clubes, de manera que el conjunto cajista sigue asumiendo una parte de su ficha. Y desde esa lógica se entiende la protección contractual: el Unicaja mantiene un vínculo económico directo con el jugador y, al mismo tiempo, se garantizó que no pudiera jugar en el Carpena, la jornada 19, en la que el MoraBanc Andorra visitó Málaga.

Melwin Pantzar, jugador cedido por el Unicaja en el Surne Bilbao Basket. / ACBPhoto-Aitor Arrizabalaga

Cláusula del miedo

Ahí es donde aparece la llamada "cláusula del miedo", tan habitual como controvertida en el deporte profesional. No deja de ser un mecanismo de autoprotección: si el club de origen sigue sosteniendo parte de la operación, también se reserva margen para evitar que ese futbolista o baloncestista pueda perjudicarle en un enfrentamiento directo. En el caso de Castañeda, el Unicaja quiso conservar ese control. En el de Pantzar, no. Y es que la diferencia no es solo jurídica. También es deportiva y estratégica.

La cesión de Castañeda respondía a una necesidad coyuntural: buscarle minutos, protagonismo y contexto competitivo lejos de Málaga, pero sin desprenderse del todo de la operación. La de Pantzar, en cambio, tiene aroma de apuesta estructural. El Unicaja detecta talento, lo ficha y aplaza su aterrizaje un curso más, respetando por completo el ecosistema en el que el jugador ya venía creciendo. Es una inversión a futuro más que una cesión de urgencia. No se trata de una contradicción ni de una excepción, sino de dos fórmulas contractuales distintas bajo una misma etiqueta. Una cesión con autonomía plena y otra con red de seguridad. Es esa letra pequeña que lo decide todo.

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Pantzar se incorporará al Unicaja a partir del próximo verano. / ACBPhoto

Pantzar vs Unicaja

Así es la historia. Cuando Pantzar aparezca este fin de semana al mando del Bilbao Basket frente al Unicaja, no habrá nada extraño en esa escena. Será, más bien, la prueba de que en una cesión todo depende de según quién pague, quién controle y quién se reserve la última palabra. Pantzar sí jugará. Castañeda no podía. Entre ambos casos cabe una lección cada vez más actual en el baloncesto profesional: a veces, la previa de un partido también empieza en el contrato.