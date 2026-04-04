Durísima derrota del Unicaja en Bilbao, que complica la lucha por el play off (90-74)

Un Unicaja muy lejos de su mejor imagen y de lo que necesitaba el partido, naufragó este sábado en Bilbao hasta el punto de salvar casi de forma milagrosa el average contra los vascos, que había sido de +18 en el Carpena y que por poco se queda corto, en un final a cara o cruz en el que el rival tuvo una última posesión para que la derrota hubiera sido, encima, con castigo doble (90-74). Menos mal...

¡Qué mal el equipo! Sin acierto y jugando solo a rachas, los de Ibon Navarro no pudieron dar en Bilbao lo que hubiera sido un paso al frente casi decisivo camino del play off por el título de la Liga Endesa 2025/2026. Los verdes perdieron con estrépito ante el Surne y a falta de 9 jornadas para que eche el cierre la Fase Regular y arranquen los cruces por el título, ambos equipos igualan en la clasificación con 15 victorias, aunque los vascos tienen un partido más.

La verdad es que era un día clave para tener un esprint final liguero más tranquilo. Pero el Unicaja ni se presentó ante un Bilbao que en su pista es especialmente guerrero y competitivo. Para ganar en Miribilla hay que hacer muchas cosas bien y los de Los Guindos hicieron muy pocas. Es una explicación muy simple para entender lo que pasó en los 40 minutos.

Webb III fue el único que quiso cambiarle el paso al equipo. Sus puntos no valieron para ganar ni siquiera para rozar la victoria, pero fueron claves, al menos, para amarrar el average. Y aunque hoy parezca solo una cuestión intrascendente, dentro de casi dos meses... veremos si no hay que agradecerle al de Georgia la plaza en los cruces por el título.

Unicaja - Bilbao Basket, en imágenes /

Mucha igualdad

Arrancó el partido con los dos equipos anotando a rachas. Ni Bilbao Basket ni Unicaja dominaron el ritmo del partido. Pequeñas rentas para uno y para otro lado, en un primer cuarto de claro tanteo. Duarte, saliendo del banquillo, guió al equipo en ataque. Muy buenos minutos del dominicano (14-21). Ponsarnau también encontró buenos refrescos en Hilliard y Krampelj y los primeros 10 minutos se cerraron con 26-23. Tres arriba para los vascos.

Siguió el partido por un guion casi idéntico en el arranque del segundo cuarto. Hubo menos producción ofensiva, pero el equilibrio fue casi milimétrico. Ibon y Ponsarnau movieron mucho sus banquillos en busca siempre de gente fresca para intentar correr. Webb III fue el que vio más claro el aro en esa parte del partido. Pantzar asumió galones para los suyos y eso provocó un pequeño estirón del Surne, que se fue 7 arriba al descanso: 49-42. Fue el principio del fin para el Unicaja.

Intensidad

Apretó atrás el equipo verde en busca de la reacción. Webb III volvió a ser diferencial. Con sus puntos, el Unicaja se enganchó al marcador, 56-53. Fue la última vez en el partido. Mucha intensidad en ambos lados de la cancha y mucha más emoción que buen juego. Los tiros libres ayudaron al Bilbao a irse otra vez en el marcador, con 12 de ventaja, ya en el esprint final del tercer cuarto. Ibon Navarro paró el partido con un 72-60 que ya amenazó ruina, por mucho que quedaran 11.31 para el bocinazo final. La diferencia quedó en 13 antes de los 10 minutos finales: 76-63.

Mal partido del Unicaja en Bilbao. / Liga ACB

El Unicaja fue de mal en peor. El último cuarto fue un desastre absoluto del equipo, sin ningún acierto en el tiro. Ibon paró el partido con un 84-68 que empezó a hacer peligrar el average. Proteger el +18 del Carpena empezó a ser un objetivo muy menor, pero muy necesario. Ese, al menos. sí se salvó. Al final: 90-74. Mal partido y malas sensaciones.

Ficha

90.- Surne Bilbao (26+23+27+14): Pantzar (11), Jaworski (9), Lazarevic (-), Petrasek (10), Hlinason (7) -quinteto inicial- Normantas (11), Frey (4), Krampelj (10), Hilliard (18), Bagayoko (8) y Font (2).

74.- Unicaja: (23+19+21+11): Perry (9), Webb (20), Kalinoski (5), Barreiro (3), Balcerowski (10) -quinteto inicial- Audige (5), Díaz (-), Djedovic (6), Sulejmanovic (-), Rubit (7), Duarte (9) y Tillie (-).

Árbitros: Luis Miguel Castillo, Arnau Padrós y Rubén Sánchez Mohedas. Eliminaron por cinco faltas a Webb (m.33).

Incidencias: Partido de la 25ª jornada de la Liga Endesa disputado en el Bilbao Arena con 7.406 espectadores en las gradas.

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