Entrenador del Unicaja
Ibon Navarro, tras la derrota en Bilbao: "A ver si podemos recuperar a Tillie y a Kalinoski para el partido de Berlín"
El entrenador del Unicaja felicitó al Surne Bilbao por la victoria y desveló que el jugador francés y el americano sufrieron sendos golpes, en la espalda y en la mano, respectivamente
El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, consideró que la derrota de su equipo en Miribilla ante el Surne Bilbao (90-74) se produjo porque a su equipo le faltó "chispa, energía". "Y ellos han estado espectaculares sacándonos de posiciones y jugando físico", añadió. Para Navarro esta fue la auténtica clave de la derrota en el Bilbao Arena: "Creo que ahí está la clave, en lo agresivo que han estado ellos y la falta de agresividad que hemos tenido nosotros", incidió el técnico vasco en su valoración del encuentro.
Lucha por el play off
La derrota cajista aprieta la lucha por entrar en el Top 8 de la clasificación. "Bilbao ya estaba siendo un rival directo por el play-off, no solo por el número de victorias, sino por su juego. Aquí es muy difícil sacar victorias. Están sacando partidos igualados y haciendo una temporada espectacular", elogió el vitoriano.
Ibon también elogió el juego del Surne y la gestión de plantilla de Ponsarnau: "Lo que más me llama la atención es que lo están haciendo con muchos jugadores. Cuando sale, todo el mundo aporta. Hay que tener una plantilla larga y hay que saber usarla, y creo que lo están haciendo fantásticamente bien", recalcó Navarro.
"Suerte" para FIBA Europe
En ese mismo sentido, el entrenador cajista incidió en que "lo que mejor están haciendo es usar a toda su plantilla, porque es la mejor forma de llegar a este tramo final en un buen momento". "Creo que van a pelear por la 'FIBA Europe Cup' y también van a estar en la pelea por el play-off, seguro", concluyó Ibon Navarro.
Pendientes de Tillie y de Kalinoski
Por último, el técnico vitoriano también desveló que dos jugadores volvieron a sufrir golpes "Nosotros a ver si podemos recuperar a Tillie, que se ha vuelto a dar un golpe en la espalda, y a Kalinoski, que se ha vuelto a llevar un golpe en la mano. A ver si podemos recuperarlos para el partido de Berlín".
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