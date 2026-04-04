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Este es el descarte de Ibon Navarro para el Surne Bilbao-Unicaja de la jornada 25 de la Liga Endesa

Justin Cobbs es el jugador que se quedó fuera de la convocatoria para el partido de Miribilla. Tyson Pérez y David Kravish son las otras dos ausencias contra los vascos, en ambos casos por lesión

Ibon Navarro, durante un partido en Madrid.

Ibon Navarro, durante un partido en Madrid. / ACBPhoto

Emilio Fernández

Emilio Fernández

Justin Cobbs es el jugador que Ibon Navarro dejó fuera de la convocatoria para el partido liguero de este sábado en la cancha del Surne Bilbao Basket. El base norteamericano no se vistió para el choque contra los vascos, correspondiente a la jornada 25 de la Fase Regular de la Liga Endesa, un partido clave para la lucha de ambos equipos por una plaza en el play off por el título liguero.

Audige, de vuelta

Tras perderse el pasado miércoles el primer choque del play off de cuartos de final de la BCL por decisión técnica, esta vez volvió a la lista de convocados Chase Audige. También entraron en la lista todos esos jugadores como Barreiro, Tillie o Kalinoski, que no están en su plenitud física, pero que están haciendo un esfuerzo para ayudar al equipo en este importante tramo de la temporada.

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Kravish y Tyson Pérez siguen a la espera

En la plantilla de 15 jugadores profesionales con la que cuenta Ibon Navarro, también fueron ausencia en Bilbao tanto David Kravish como Tyson Pérez. El pívot de pasaporte búlgaro está en la última fase de recuperación de su lesión grave de rodilla. Por su parte, el ala-pívot hispano dominicano está muy cerca de reaparecer y no se puede descartar ya para alguna de las dos citas de la próxima semana, frente al ALBA (miércoles) y el Valencia Basket (domingo).

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