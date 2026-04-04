Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao: "El Unicaja es un equipo muy difícil de defender"

El Unicaja visita este sábado (18 horas) la pista del Surne Bilbao Basket, en un duelo muy importante entre dos rivales directos de cara a la clasificación para el play off por el título. Ambos equipos juegan este partido en medio de una eliminatoria continental muy importante. Los bilbaínos jugaron el miércoles en Hungría el partido de ida de las semifinales de la FIBA Europe Cup, mientras que los de Los Guindos arrancaron también el miércoles el play off al mejor de tres partidos de los cuartos de final de la Basketball Champions League contra el ALBA Berlín.

"Partido difícil"

Jaume Ponsarnau, entrenador de los "hombres de negro" habló de la dificultad de afrontar este partido en este momento de la temporada: "El Unicaja es un rival con mucha potencia física, tácticamente muy rico y muy difícil de defender porque no puedes controlar todas las cosas que es capaz de hacer. Y menos con el poco tiempo que llevamos de preparación", avisa el técnico catalán, que tendrá prácticamente una sesión para fijar conceptos tras su regreso de tierras húngaras de jugar el partido continental

Noticias relacionadas

Pansarnau habla con sus jugadores en un tiempo muerto. / ACBPhoto

Jugadores tocados físicamente

Ponsarnau tiene además a "unos cuantos jugadores medio tocados" después del duelo europeo. Melwin Pantzar (cedido en Bilbao por el Unicaja) y Justin Jaworski lo disputaron con algunas molestias, aunque de cara a este sábado podría recuperar a Harald Frey. "No hay mucho tiempo para recuperarnos físicamente. Esperamos hacer un paso adelante y que todo el mundo encuentre la máxima fuerza porque queremos competir contra Unicaja y necesitaremos también el apoyo de nuestra gente", subrayó el técnico del equipo vasco.