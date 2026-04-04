El Unicaja visita al Bilbao Basket obligado a reaccionar en Liga Endesa (18h.)

El Unicaja afronta este sábado 4 de abril (18.00 horas) su tercer encuentro de Semana Santa. Una salida de máxima exigencia a Miribilla, donde le espera el Surne Bilbao Basket en un duelo cargado de alicientes en la recta final de la fase regular. El conjunto dirigido por Ibon Navarro busca reencontrarse con la victoria en la Liga Endesa, algo que no consigue desde hace tres jornadas, en una pista siempre complicada, ante un rival en dinámica ascendente y que, además, se ha convertido en una amenaza directa en la lucha por el Top 8 de la clasificación.

Cortar la racha negativa en Liga Endesa

Uno de los grandes objetivos a corto plazo del Unicaja pasa por frenar cuanto antes la racha negativa en competición doméstica. Tras un par de tropiezos consecutivos que han pausado la cadena de cuatro triunfos nacionales seguidos, el equipo malagueño necesita volver a sumar para no descolgarse de la zona alta y mantenerse, por supuesto, en puestos de play off, y además seguir en la lucha por el top 4.

Enfermería cajista

Los baches cajistas se han debido en gran parte a que la enfermería del club de Los Guindos está en constante movimiento, lo que no para de condicionar la pizarra de Ibon Navarro. Las molestias físicas y la acumulación de esfuerzos siguen haciendo mella en un conjunto que se ha visto 'golpeado' sin pausa en este aspecto durante toda la temporada 2025/26. El cuerpo técnico intenta gestionar minutos y cargas, pero la evolución de los jugadores es determinante.

James Webb III anota una canasta en el partido contra el ALBA. / BCL

Barreiro, Tillie, Webb III y Rubit reaparecieron ante el ALBA, tras estar en el parte de lesiones tras el duelo con el Barça. El técnico vitoriano ya adelantó, después del choque de este miércoles de BCL, el panorama verde y morado en lo que a efectivos se refiere. “Webb III ha estado sin ritmo, Justin Cobbs bien. Rubit parecía que estaba bien, pero por la tarde ha vuelto a recaer en su virus gastrointestinal. Estamos en ese punto donde todo sale mal. Esperando que Tyson Pérez y Kravish puedan volver pronto. Los que estamos somos los que seremos en Bilbao y, seguramente, en Berlín", explicó el entrenador del Unicaja.

Bilbao Basket: rival directo

Este sábado espera un Bilbao Basket que llega en un buen momento, a pesar de haber sufrido una derrota en Murcia (100-81) la pasada jornada. El conjunto vasco se ha mostrado fiable en su pista, con nueve victorias en los doce encuentros ligueros disputados en tierras bilbaínas. Con un partido más librado, los de Miribilla, actualmente fuera de los puestos del play off (9º), pisan los talones al Unicaja y ven este duelo como una oportunidad de oro para recortar distancias y consolidar su candidatura en la zona noble.

En lo que a moral inmediata se refiere tampoco van escasos. Consiguieron ganar cómodos en la primera entrega de la semifinal de la FIBA Europe Cup, de la que son vigentes campeones, ante el Falco Szombathely en Hungría con un +17 (81-98).

Melwin Pantzar, cedido del Unicaja

En ese crecimiento colectivo tiene mucho que ver la figura de Melwin Pantzar. El base sueco, propiedad del Unicaja pero cedido esta temporada en Bilbao, se ha consolidado como el líder absoluto de su equipo. Su capacidad para dirigir, anotar y marcar el ritmo del juego lo convierten en una pieza clave, más aún teniendo en cuenta el gran momento de forma que atraviesa. Su rendimiento añade un componente especial al partido, al medirse precisamente al que será su grupo a partir del próximo curso.

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Melwin Pantzar, cedido por el Unicaja, es uno de los líderes del Bilbao Basket. / ACBPhoto

Previa al segundo duelo de los cuartos de BCL

Más allá del contexto liguero, que ya es importante de por sí, el encuentro en Miribilla también se presenta como una prueba de cara a un compromiso europeo de máxima importancia. El próximo miércoles (20.00 horas), el Unicaja se jugará buena parte de sus opciones en la eliminatoria de la BCL frente al ALBA Berlín, en un duelo que, en caso de triunfo malagueño, firmará su presencia en la Final Four de Badalona. Llegar a esa cita con una victoria en Bilbao supondría un impulso anímico clave en el momento más determinante de la temporada. También sería un paso casi definitivo rumbo al play off por el título liguero que cada vez está más cerca.