El ALBA Berlín pierde en su Liga antes de recibir al Unicaja en los cuartos de final de la BCL

El ALBA Berlín, rival del Unicaja en los cuartos de final de la Basketball Champions League, sufrió una inesperada derrota por 79-81 ante el EWE Baskets Oldenburg en el Uber Arena en los últimos instantes del partido jugado este domingo. Tras un encuentro muy igualado, los berlineses desperdiciaron su ventaja, conseguida con mucho esfuerzo, en los momentos finales. El base del Oldenburg, Chris Clemons, anotó el triple que le dio la victoria a su equipo.

El ALBA ganaba 79-68 a falta de 3.46 para el final del partido, pero los de Pedro Calles sufrieron un apagón ofensivo que permitió a su rival remontar, después de un parcial final de 0-13, para el 79-81 final.

Estadísticas

El mejor jugador del ALBA en el partido fue Kayil, con 15 puntos, 3 asistencias y 3 robos. O'Connell, por su parte, aportó 12 puntos, 4 rebotes y 1 robo. Wood hizo 10 puntos y 5 rebotes, mientras que Agbakoko rozó el doble-doble, con 10 puntos y 8 rebotes. Hermannsson solo jugó unos minutos al principio del partido sin que haya trascendido si ha vuelto a tener problemas físicos o fue por una decisión técnica.

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ALBA-Unicaja

El Unicaja visitará Berlín este próximo miércoles para jugar un partido que puede ser decisivo en el play off por una plaza en la Final Four de Badalona. Si los verdes ganan, a las 20:00 horas, en el Max-Schmeling-Halle, el billete para el Top 4 estará asegurado. En caso de triunfo del ALBA, habrá que jugar la siguiente semana, el miércoles 15, el tercer partido del cruce, en ese caso en el Palacio Martín Carpena.