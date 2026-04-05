Así está la clasificación de la Liga Endesa: los cinco primeros se alejan del Unicaja

La Liga Endesa cerró este fin de semana la jornada 25, la primera del mes de abril que sirve para encarar el tramo final de la temporada regular. El Unicaja será octavo, empatado en victorias con el noveno, después de perder el sábado con su más inmediato perseguidor, el Surne Bilbao de Melwin Pantzar.

Resultados de la jornada 25 Surne Bilbao 90-74 Unicaja.

90-74 Unicaja. Covirán Granada 84-91 Bàsquet Girona .

. Dreamland Gran Canaria 95-109 Recoletas Salud San Pablo Burgos .

. Asisa Joventut 67-89 UCAM Murcia .

. BAXI Manresa 83-88 Kosner Baskonia .

. Hiopos Lleida 103-101 La Laguna Tenerife.

103-101 La Laguna Tenerife. Real Madrid 97-90 MoraBanc Andorra.

97-90 MoraBanc Andorra. Valencia Basket 105-88 Río Breogán.

105-88 Río Breogán. Casademont Zaragoza 86-92 Barça.

Zona de play off

Los rivales se encargaron de aliviar las consecuencias clasificatorias de ese tropiezo malagueño. Joventut y La Laguna Tenerife, con un balance de 16-9 y 15-10, respectivamente, perdieron. La Penya lo hizo frente al UCAM Murcia por 67-89, muy tocado con las bajas de Ante Tomic y Simon Birgander, también en la Basketball Champions League.

Los de Txus Vidorreta acariciaron el triunfo frente al Hiopos Lleida, pero se impusieron los de Melvin Ejim -29 puntos y nueve rebotes- después de que Tim Abromaitis no aprovechara una bandeja sencilla para forzar la prórroga (103-101).

Los cinco primeros sí cumplieron para abrir distancias. Tuvo que sufrir más de lo esperado, pero el Real Madrid se impuso al MoraBanc Andorra para seguir siendo muy líder (23-2). El mismo patrón siguió el Valencia Basket (19-6) sobre el Río Breogán. UCAM Murcia y Baskonia, tercero y cuarto, respectivamente, con un balance de 18-7 también ganaron. En el caso de los campeones de Copa del Rey, en los últimos segundos sobre el BAXI Manresa. El Barça (17-8), por su parte, sigue de cerca en esa quinta plaza tras imponerse al Casademont Zaragoza de Joan Plaza.

Descenso

El descenso lo seguirán ocupando MoraBanc Andorra (6-19) y Covirán Granada (3-22). El equipo de Xavier Castañeda, uno de los cajistas cedidos, perdió este domingo frente al Real Madrid, mientras que el conjunto nazarí lo hizo ante el Bàsquet Girona. Por delante, una victoria por encima del umbral del abismo (7-18), empatan San Pablo Burgos, Dreamland Gran Canaria y Andorra.

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Jornada 26

El Unicaja recibirá la próxima semana al Valencia Basket (domingo, 12.30 horas) en el Martín Carpena después del segundo partido frente al ALBA Berlín en Europa. Casademont Zaragoza-Hiopos Lleida, Río Breogán-MoraBanc Andorra, La Laguna Tenerife-Bàsquet Girona, BAXI Manresa-Asisa Joventut, UCAM Murcia-Covirán Granada, Barça-Surne Bilbao, Baskonia-Dreamland Gran Canaria y Recoletas Salud San Pablo Burgos-Real Madrid completan el resto de la jornada 26.