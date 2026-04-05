¿Corre peligro el play off de la Liga Endesa para el Unicaja? Así es el calendario final

Con el Unicaja colocado en la octava posición y empatado con el noveno a nueve jornadas para el final de la temporada regular de la Liga Endesa, ¿corre peligro para el equipo malagueño el play off de la ACB? Es la situación que planteó este sábado la derrota frente al Surne Bilbao en Miribilla, dura por la imagen ofrecida y también por las consecuencias que deja en la clasificación.

La realidad del Unicaja en Liga Endesa es la siguiente: octavo puesto con un balance de 15 victorias y 10 derrotas. Es decir, marca el límite del último clasificado que ahora mismo jugaría el play off. Sin embargo, es el mismo número de triunfos que tiene el equipo de Jaume Ponsarnau, aunque con una derrota más (15-11) al haber jugado un partido más. Tampoco es baladí el escalón de tres victorias que hay con el décimo.

Average

La buena noticia, si es que algo se puede rescatar del partido, es que el Unicaja consiguió mantener a salvo el average individual con los 'hombres de negro'. Ese +18 en el Carpena en la jornada inaugural se impuso al -16 de este Sábado Santo en Miribilla. Si malagueños y bilbaínos empatan en la clasificación, el equipo de Ibon Navarro va a estar siempre por delante de su rival gracias a ese average a favor.

A partir de ahí, es innegable pensar en lo que queda de calendario después de las tres derrotas consecutivas que acumulan los malagueños en Liga Endesa (La Laguna Tenerife, Barça y Surne Bilbao). A excepción de la del Palau Blaugrana, aunque por momentos en la primera parte lo fue, todos han sido con estrépito, con una muy mala imagen en el juego y en el marcador, y ahora toca pensar en las matemáticas.

Calendario del Unicaja

¿Cuál es el calendario que le queda por delante al Unicaja? El más inmediato es la visita del Valencia Basket al Martín Carpena. El cuadro de Pedro Martínez afronta esta semana doble jornada de Euroliga, donde se juega el factor cancha de cara a los cuartos de final. Después llega la visita al Covirán Granada, Hiopos Lleida (local), Joventut (visitante), Gran Canaria (local), Recoletas Salud San Pablo Burgos (visitante), UCAM Murcia (visitante), Río Breogán (local) y Kosner Baskonia (visitante).

El Bilbao se impuso este sábado al Unicaja. / ACBPhoto

Surne Bilbao

En estos momentos, el rival más inmediato es el Surne Bilbao, colocado en esa novena posición. Los de Melwin Pantzar tienen por delante ocho encuentros en Liga Endesa: Barça (visitante), BAXI Manresa (local), Covirán Granada (local), Hiopos Lleida (visitante), Real Madrid (local), Valencia Basket (visitante), Bàsquet Girona (local) y La Laguna Tenerife (visitante).

Joventut

Otro de los implicados en esta lucha es el Joventut, con solo una victoria más que las 15 del Unicaja, y perjudicado en este tramo por las bajas de Tomic y Birgander. BAXI Manresa (visitante), Baskonia (local), Río Breogán (visitante), Unicaja (local), La Laguna Tenerife (visitante), MoraBanc Andorra (local), Real Madrid (visitante), Recoletas Salud San Pablo Burgos (local) y Bàsquet Girona (visitante) es su tramo final.

El Unicaja tendrá que visitar al Joventut en ACB. / Álex Zea

La Laguna Tenerife

La Laguna Tenerife también está en ese grupo de la zona baja del play off. Perdió este domingo contra el Hiopos Lleida y después le llegará Bàsquet Girona (local), Real Madrid (visitante), UCAM Murcia (visitante), MoraBanc Andorra (local), Joventut (local), Gran Canaria (visitante), Barça (local), Covirán Granada (visitante) y Surne Bilbao (local) en la última jornada. El average con respecto al Unicaja es ampliamente superior al del Unicaja.

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Llegará esta semana la posibilidad de cerrar la clasificación a la Final Four de la Basketball Champions League, pero lo cierto es que necesitan los cajistas recuperar el rumbo ganador en Liga Endesa. La próxima cita es contra el Valencia Basket en el Martín Carpena. Solo momento para valientes.