Bassketball Champions League
Todo sobre el ALBA Berlín-Unicaja de la BCL: fecha, hora y dónde verlo GRATIS por televisión
El equipo cajista busca en Alemania un triunfo que le daría el pase directo a la Final Four de Badalona
La Basketball Champions League 2025/2026 ya está en su esprint final. Esta semana se disputan los segundos partidos del play off de cuartos de final. En el caso del Unicaja, los verdes viajan a Alemania para intentar sumar una victoria ante el ALBA que daría a los de Ibon Navarro el pase matemático para la Final Four de Badalona.
Primera oportunidad
Con un 1-0 a favor en la eliminatoria, tras el triunfo de la semana pasada en el Martín Carpena, los verdes afrontan la primera oportunidad para sentenciar el cruce. En el caso de que el Unicaja pierda este miércoles en la capital germana, la eliminatoria se igualaría (1-1) y habría que acudir al tercer y definitivo partido de desempate, que se jugaría, en caso en ser necesario, el miércoles 15 de abril, a las 20.30 horas, en este caso en el Palacio Martín Carpena.
Tras Bilbao, obligados a reaccionar
Después del mal partido liguero jugado el sábado en Bilbao, el equipo necesita mejorar su imagen y su juego para tener opciones de victoria en Berlín. Habrá que ver cómo están Killian Tillie y Tyler Kalinoski, con sendos golpes en la espalda y en la mano, respectivamente, que los tienen entre algodones para el duelo en Alemania.
¿Cuándo se juega el ALBA-Unicaja?
El encuentro tendrá lugar este miércoles 8 de abril, a las 20 horas en el Max-Schmeling-Halle de Berlín.
¿Dónde ver el ALBA-Unicaja?
Los choques europeos del Unicaja se vieron la primera fase de esta temporada a través de Courtside 1891. La plataforma de streaming de la FIBA fue la encargada de retransmitir los partidos de esta competición hasta el arranque del Round of 16. En esta ocasión, como también ha ocurrido en los últimos partidos, el ALBA-Unicaja lo emitirá en directo Teledeporte, el canal temático deportivo de RTVE, además de RTVE Play. ¡Ojo!, que no se emitirá en directo por Courtside, pero al menos se podrá ver en directo por TV de forma gratuita.
En la página web de La Opinión de Málaga, una vez concluya el choque, se podrá leer la crónica del partido, el uno por uno de cada jugador cajista, las declaraciones de los entrenadores y todo lo que ocurra en la cancha de la capital de Alemania.
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