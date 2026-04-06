El Unicaja celebra los 25 años de la Copa Korac 2001

El próximo 18 de abril se cumplirán 25 años de la conquista de la Copa Korac, el primer título de la historia del Unicaja que supuso un paso de gigante para la trayectoria del club de Los Guindos. Una primera piedra a partir de la cual se ha edificado el gran club que es hoy en día el Unicaja Baloncesto, respetado en el deporte español y también a nivel internacional.

Dos décadas y media después de aquella noche mágica en Serbia, aquel logro, que se consiguió tras superar al Hemofarm Vrsac en una final a doble partido en la que los verdes vencieron 77-47 en el Carpena y 69-71 en Vrsac, siempre estará en el recuerdo por ser, además, el primer campeonato europeo para un club andaluz de cualquier deporte, lo que habla de la repercusión que tuvo.

El Unicaja celebra con sus aficionados en Vrsac. / José Luis Arciniega

Mesa Redonda

Un cuarto de siglo después, este próximo sábado 11 de abril el Salón de Actos de Unicaja en la Acera de la Marina acogerá una mesa redonda organizada por Unicaja Baloncesto en la que los protagonistas de la Copa Korac recordarán los entresijos del título. Desde las 19:00 horas y con entrada gratuita hasta completar aforo, todos los que lo deseen podrán disfrutar de un evento moderado por la leyenda del Unicaja Berni Rodríguez, capitán de aquel equipo, y en el que estarán presentes otros miembros destacados como Carlos Cabezas, Mous Sonko, Frédéric Weis, Kenny Miller, Francis Perujo y, por supuesto, el mítico entrenador de aquella plantilla, Boza Maljkovic, que sigue muy ligado a la entidad verde y morada y fue, por ejemplo, embajador del club en la Final Four de la BCL jugada en Belgrado hace dos temporadas.

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Boza Maljkovic canta en la celebración del título europeo, hace ya 25 años. / José Luis Arciniega

Homenaje en el Carpena

Un día después, en el descanso del encuentro entre el Unicaja y el Valencia Basket que se disputará en el Carpena a partir de las 12:30 horas, los aficionados tendrán la ocasión de ovacionar a la plantilla, staff técnico y directiva que se proclamaron campeones de la Copa Korac, quienes recibirán un merecido homenaje en el descanso por estos 25 años del primer título de la historia del club. Ojo que habrá alguna sorpresa más, pero habrá que esperar a verla, en directo, en el descanso del partido contra los taronja.