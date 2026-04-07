Alberto Díaz, capitán del Unicaja: “Si queremos ganar en Berlín al ALBA, tenemos que hacer un partido muy serio”

Antes de partir hacia la capital de Alemania, Alberto Díaz habló este martes para las redes sociales del Unicaja y señaló que el choque de este miércoles en la pista del ALBA “es muy importante". El capitán cajista espera que el equipo puede sentenciar el cruce en este segundo partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Basketball Champions League: "Para nosotros era un objetivo a principio de temporada clasificarnos para la Final Four. Sabemos lo duro que va a ser, ya que en el Carpena fue un partido durísimo. Y sabemos que, aunque cojamos ventaja, ellos pueden volver muy pronto al partido. Así que vamos a ir allí a intentar sacar el partido”, afirmó el base canterano.

Rival peligroso

Sobre la forma de jugar del rival, el capitán verde subrayó que el ALBA tiene “un estilo de juego muy agresivo, que presiona todo campo, que no da un balón por perdido, que no miran el marcador. Da igual la ventaja que tengan o la diferencia que haya de puntos que ellos van a seguir hasta el final. Tenemos que estar preparados los 40 minutos porque cualquier parcial que nos puedan hacer nos puede condenar”, explicó Alberto.

Irregularidad cajista

Cuestionado por el rendimiento irregular del equipo, tras la última derrota abultada en Liga en la pista del Surne Bilbao Basket, Díaz apuntó: “Sabemos que fuera de casa nos está costando más, que somos más irregulares, sobre todo durante el partido, en el que tenemos muchos altibajos. Si queremos ganar en Berlín tenemos que hacer un partido muy serio y estar los 40 minutos concentrados para poder sacar el partido”.

Por último, el jugador cajista, que anotó un triple clave la semana pasada para superar al ALBA en el primer partido de la eliminatoria, reconoció que el hecho de haber ganado el primer choque de la serie en el Carpena da un margen de confianza que es muy necesario en un momento en el que las lesiones y las dudas han regresado al día a día cajista. “Da tranquilidad la victoria de la semana pasada, pero no pensamos en eso. Queremos ir allí a ganar, a finalizar la eliminatoria y nuestro objetivo es ir a por todas y que no haya un tercer partido en el Carpena”, concluyó.

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En busca de la cuarta Final Four seguida

El Unicaja tiene esta semana en Berlín la primera oportunidad para sellar su billete rumbo a la Final Four del segundo fin de semana del mes de mayo en Badalona. En caso de conseguir la victoria y el pase a la cita del Olimpic badalonés, será la cuarta Final Four de la BCL consecutiva que jugarán los cajistas tras Málaga 2023, Belgrado 2024 y Atenas 2025.