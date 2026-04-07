Posible rival del Unicaja en la Final Four de la BCL: el AEK-Joventut va al tercer partido (88-66)

El Unicaja afronta este miércoles, a partir de las 20.00 horas, el segundo partido de la eliminatoria de los cuartos de final de la Basketball Champions League contra el ALBA Berlín. Después de ganar en el Carpena, el equipo cajista se juega cerrar su cruce lo antes posible con una victoria. Sin embargo, las miras también están puestas en el posible rival de la Final Four: la eliminatoria AEK-Joventut.

El equipo griego mantuvo a salvo el infierno heleno en el primer encuentro y la Penya dio un golpe sobre la mesa este martes. Pese a contar con las bajas de Guillem Vives, Ante Tomic y Simon Birgander, el conjunto de Dani Miret se impuso por 88-66 en el Olimpic de Badalona para devolver los cuartos de final a Grecia de vuelta.

Dominio absoluto del Joventut

El equipo verdinegro no dio oportunidad alguna a su rival, ni en un solo momento. Pese a la falta de centímetros, el Joventut se impuso en el rebote y ahí empezó a marcar la pauta del encuentro. El AEK no tuvo respuesta en ningún momento y el primer cuarto ya acabó con un 27-13 que iba a presagiar lo que estaba por venir. Los españoles se plantaron en el minuto 15 con 45 puntos y el conjunto heleno, cargado de faltas en sus mejores jugadores, con poco que hacer.

Con un 53-31 al descanso, el partido ya estaba sentenciado y los dos equipos se dejaron ir hasta el final. Ricky Rubio firmó 13 puntos, cinco rebotes y seis asistencias, por los 11 puntos del joven Miguel Allen o los siete puntos y ocho rebotes de Yannick Kraag en 30:47 minutos.

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Tercer y encuentro decisivo

El tercer y definitivo partido se disputará el próximo miércoles, a partir de las 18.30 horas. El infierno griego consiguió imponerse en el primer encuentro frente al Joventut y buscará repetir ahora para estar de nuevo en una Final Four. Precisamente, en la de Badalona, la cual puede asegurar este 8 de abril el Unicaja con un triunfo frente al ALBA Berlín.