Basketball Champions League
El Unicaja viaja a Alemania todavía sin Tyson Pérez
La expedición cajista pone rumbo este martes a Berlín con los mismos 13 jugadores que estuvieron el pasado fin de semana en Bilbao, sin incluir aún al hispano dominicano
El Unicaja, tras entrenar en el Martín Carpena a las 9.30 horas, viaja este martes a Berlín para afrontar este miércoles, desde las 20 horas, el segundo partido del play off de cuartos de final de la Basketball Champions League, en la pista del ALBA. Un partido que puede ser decisivo y dar a los verdes el billete para la Final Four de Badalona, en caso de un nuevo triunfo de los costasoleños, que mandan por 1-0 en la eliminatoria, tras el triunfo del Miércoles Santo en el Martín Carpena.
El Unicaja se desplaza a Alemania con los mismos 13 jugadores que viajaron el pasado fin de semana a Bilbao para el duelo liguero contra el Surne. O sea, que vuelve a estar ausente en la convocatoria Tyson Pérez, que todavía no se ha recuperado de su lesión en el tendón de Aquiles de su pie derecho.
Lesión en el tendón de Aquiles
El pasado 4 de marzo, el club comunicó que el jugador iba a permanecer un periodo aproximado de 4 semanas de baja para realizarle un tratamiento conservador de sus problemas físicos, a fin de intentar que pueda ayudar en el tramo final de la temporada, descartando una operación que le dejaría fuera del equipo hasta la próxima campaña.
«Se calcula que el tiempo de baja va a ser en torno a cuatro semanas», aseguraba aquel 4 de marzo el comunicado del Unicaja, aunque también se especificaba que era necesario «esperar la evolución del tratamiento» porque serán los dos pies los que se tratará para favorecer la recuperación.
Plazo cumplido
La pasada semana se cumplió el plazo inicialmente previsto de esas 4 semanas, pero los médicos y los fisios todavía no han dado el visto bueno para que Tyson vuelva a jugar, por lo que su presencia en el Max Schmeling de Berlín está descartada para este miércoles.
El último partido que Tyson Pérez vistió la camiseta verde y morada fue el 11 de febrero en la pista del Würzburg Baskets. Desde entonces, ha tenido que acompañar a sus compañeros desde el banquillo, contra el Real Madrid en Liga Endesa -vestido de corto para completar la convocatoria- y posteriormente en la celebración de la Copa del Rey en el flamante Roig Arena.
También se perdió el ala-pívot todos los partidos de marzo y este inicio de abril: Bàsquet Girona (Liga Endesa), Elan Chalon (BCL), Casademont Zaragoza (Liga Endesa), ASISA Joventut (BCL), La Laguna Tenerife (Liga Endesa), Barça (Liga Endesa), ALBA Berlín (BCL) y Surne Bilbao Basket (Liga Endesa).
Descarte
Ibon Navarro deberá descartar este miércoles a un jugador de los 13 que viajan en la expedición verde y morada. En Bilbao el que se quedó fuera de la convocatoria fue Justin Cobbs. En esta ocasión deberá ser también un extranjero ya que el equipo viaja con justo los 5 cupos que pide la reglamentación: Alberto Díaz, Djedovic, Barreiro, Sulejmanovic y Balcerowski.
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