¿Qué hay que hacer para ver el ALBA Berlín-Unicaja por televisión? Te lo explicamos paso a paso

Ha cambiado radicalmente el panorama televisivo de una semana a otra para ver al Unicaja, este miércoles, a las 20.00 horas, en el segundo partido de los cuartos de final de la Basketball Champions League contra el ALBA Berlín. Ni por la página web de Courtside 1981 ni tampoco por Teledeporte o RTVE Play. De hecho, es a través de DAZN, pero habrá mucha gente que tenga que pagar por ver el encuentro que puede dejar a los malagueños en la Final Four de Badalona.

El aficionado del Unicaja no ha tenido que abonar un solo euro esta temporada para seguir a su equipo en Europa. Courtside ha ido retransmitiendo los partidos de forma gratuita, mientras que la televisión estatal se sumó al Round of 16 de la misma forma. Ahora, nada de eso vale porque Teledeporte, con derecho a retransmitir dos encuentros por jornada, ha elegido para emitir esta semana el Joventut-AEK y el Galatasaray-La Laguna Tenerife.

Cambios en las plataformas

La plataforma Courtside 1981 ha dejado de funcionar en su página web y se ha integrado por completo en DAZN. Lo cierto es que esta última distribuye el baloncesto FIBA desde hace dos años, pero como un paquete independiente por el que había que pagar. Es decir, convivían Courtside y DAZN de manera separada pese a tener un acuerdo de distribución conjunto. Ahora, no se puede acceder nada más que a través de DAZN.

¿Qué ocurre con el partido del Unicaja? Hay que recordar que Courtside no está incluido en el paquete de baloncesto por el que se ven la Liga Endesa, la Copa del Rey, la Supercopa Endesa, gran parte de la NBA, además de los canales Red Bull TV y Eurosport.

Si se tenía contratado Courtside

A partir de aquí, existen dos vías. Una de ellas es la más sencilla, pero que pocos aficionados cajistas tienen activada. Y es que quien tuviera contratados y mantenga los servicios de Courtside (de pago), los cuales no eran obligatorios para seguir al Unicaja en los últimos meses, simplemente tiene que entrar a DAZN con la misma cuenta de correo electrónico. De hecho, le habrá llegado un email para que el salto de una plataforma a otra sea más fácil y sin tener que pagar extra.

Los partidos de la BCL aparecen con candado si no se pagaba antes Courtside. / La Opinión

Si no se tenía contratado Courtside

El problema está para los aficionados que cancelasen su suscripción a Courtside el pasado mes de octube cuando se anunció que los partidos se ofrecerían de forma gratuita. Hasta ahora, podían ver todos los partidos gratis, pero el panorama ha cambiado ahora. Si un usuario busca Courtside 1981, automáticamente se va redirigido a DAZN. Ahí encontrará el catálogo habitual y en la pestaña de baloncesto los partidos de la BCL. Sin embargo, con un candado que impide ver el partido.

La única forma de acceder a él será pagando el servicio de Courtside en esta plataforma. El coste es de 9.99 euros al mes o de 25.99 en una suscripción anual que incluye eliminatorias del Mundial 2027, el Mundial femenino de 2026 y otros muchos eventos del baloncesto FIBA.

Existen dos planes para ver Courtside a través de DAZN. / La Opinión

Así que, la única forma de ver al Unicaja este miércoles frente al ALBA Berlín es pagando una de esas dos opciones de suscripción. Si se diera la circunstancia de que las eliminatorias de los tres españoles necesitaran del tercer encuentro, Teledeporte tendría que volver a dejar a uno de los dos fuera para la semana que viene. Por el momento, no queda otra que pagar por ver este encuentro en la pista del ALBA, vía directa para los de Ibon Navarro rumbo a la Final Four de Badalona.