ALBA 85-88 Unicaja: De Berlín, con suspense, a la Final Four de la BCL

Por la vía rápida, pero de forma agónica. Demostrando al Viejo Continente quién es el actual bicampeón de la Champions de la FIBA, aunque fuese sufriendo hasta el límite. El Unicaja selló este miércoles en Berlín su pasaporte para la Final Four de Badalona del próximo mes de mayo. Victoria en la prórroga del equipo cajista 85-88 en el Max Schmeling Halle de la capital germana, después de un partido que no fue brillante, que parecía ganado con el 55-71 a 5.32 del final del último cuarto, pero que se fue al tiempo extra tras un incomprensible parcial 19-3 en contra, cuando todo parecía ya decidido.

Los verdes jugarán dentro de justo un mes su cuarta Final Four de la BCL consecutiva. Poca broma. Esta vez el camino ha sido mucho más sufrido que para llegar a Málaga 2023, Belgrado 2024 o Atenas 2025. Hay que reconocer que hubo un momento, en pleno Round of 16, que incluso se coqueteó con el drama de una posible eliminación, pero el equipo ha respondido a esa situación límite con cuatro victorias seguidas (Chalon, Joventut y estas dos últimas contra el ALBA) que vuelven a colocar al equipo de Los Guindos en el Top 4 de la competición.

El ALBA Berlín-Unicaja CB de BCL, en imágenes / BCL

Partido de idas y vueltas

El Unicaja jugó un partido irregular en Alemania. Es verdad que fue mejor que el ALBA, sobre todo en la segunda parte, hasta que llegó ese apagón final. Pero nadie puede negar que el Unicaja fue superior a su rival en estos 85 minutos de la eliminatoria.

Sin Rubit por una gastroenteritis y sin Balcerowski, que hizo 5 faltas en 5 minutos, honores esta vez para Sulejmanovic, que se tuvo que multiplicar y fue el pívot que necesitó el equipo para ganar en Berlín. Djedovic también hizo un partido serio, mientras que Perry y Duarte aportaron puntos importantes en el tercer cuarto para marcar el camino.

Poco acierto en el primer tiempo

Balcerowski fue el protagonista negativo del partido en el arranque. El polaco se cargó con dos faltas en 125 segundos que enturbiaron el inicio de la "batalla". Sin acierto en el tiro, al equipo verde le costó muchísimo meter puntos. Menos mal que el ALBA tampoco estuvo fino. Mediado el primer cuarto, solo 7-3. Malísimo el arranque del partido de unos y otros.

Perry estuvo irregular en el partido. / BCL

Las rotaciones no le dieron frescura al Unicaja. Webb III fue el primero en acertar desde la línea de 6.75, el equipo apretó atrás y el primer cuarto se cerró con un pobretón 15-13 a favor de los de Berlín. Dos puntos arriba para el menos malo en 10 minutos que no quedarán para el recuerdo en la historia del baloncesto FIBA.

Djedovic fue el primero que entendió que el partido necesitaba una marcha más. El veterano exterior cajista lideró la reacción, 17-19. El habitual arbitraje casero de la BCL no ayudó al Unicaja en esa fase del partido. Sulejmanovic ejerció de pívot dominador en la pintura para sostener al equipo en el marcador, con ventajas mínimas para uno y otro lado. El partido alcanzó el descanso con todo por decidir y mejores números que sensaciones para los verdes: 36-34.

El Unicaja ya está en la Final Four de Badalona. / BCL

Mejoría verde y morada

El Unicaja volvió del intermedio con las ideas más claras. Duarte hizo 7 puntos seguidos, Djedovic también encontró el aro rival y Pedro Calles tuvo que parar el partido con 42-48 para los de Los Guindos. La diferencia siguió creciendo y llegó hasta el +9, 42-51. Faltó un poco de tranquilidad en ese momento para hurgar más en la herida. Tres triples de Perry elevaron la renta al +11. El partido entró en los 10 minutos finales con 49-60 y la sensación de que la FF de Badalona estaba a la vuelta de la esquina...

El Unicaja siguió a su ritmo. Barreiro trabajó en el rebote. El equipo siguió sumando. La diferencia se estabilizó por encima de los 10. Tras un +16, con todo de cara, llegó el parcial 19-3 en contra que llevó el partido a la prórroga. Increíble pero cierto. En el tiempo extra, el Unicaja sí fue mejor. Impuso su mayor talento y ya sí que no dio opción a un ALBA que se encontró con 5 minutos de regalo, pero con premio final para los verde y morados: 85-88.

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El Valencia Basket de Taylor y Sima, próximo objetivo

Tras la victoria en Berlín, el Unicaja aparca por unas semanas la Final Four que le espera del 7 al 9 de mayo en Badalona. Lo primero es centrarse en lo del fin de semana ante el Valencia Basket, un partido en el que recibirán un homenaje los héroes de la Copa Korac 2001. La cita contra el equipo de Kameron Taylor y Yankuba Sima será este domingo, desde las 12.30 horas. Un partido importante en la lucha por una plaza en el futuro play off por el título de la Liga Endesa.