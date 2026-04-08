Berlín, atajo para el Unicaja camino a la Final Four de la BCL

Este miércoles 8 de abril puede ser un gran día. El Unicaja visita desde las 20.00 horas la cancha del ALBA Berlín en busca de una victoria que le daría al equipo verde y morado el pasaporte directo para la Final Four de Badalona 2026. Con 1-0 a favor en este cruce de cuartos de final, después del triunfo del Miércoles Santo en el Carpena, los de Ibon Navarro están a solo un paso más de volver a estar en el Top 4 de la Champions de la FIBA.

Expedición de 12+1

El equipo viajó ayer con 13 jugadores en la expedición, todos los de la primera plantilla menos los lesionados de larga duración Tyson Pérez y David Kravish. El técnico cajista deberá hacer un descarte antes del partido, que no podrá ser ninguno de los 5 cupos que la reglamentación exige para cada convocatoria de 12 en un duelo continental. O sea, que el «nominado» saldrá de uno de esta lista: Perry, Cobbs, Kalinoski, Duarte, Audige, Webb III Tillie y Rubit.

El Unicaja llega con dudas a Berlín. El mal partido del fin de semana en Bilbao ha frenado el optimismo de cara al choque europeo, pero lo cierto es que los verdes se mostraron superiores al ALBA en la primera entrega de la eliminatoria y su condición de favoritos es evidente. ¿Suficiente para ganar también en Berlín, firmar el 2-0 y no tener que esperar a un desempate en el Carpena? Pues esa es la gran duda.

James Webb III anota una canasta en el partido contra el ALBA. / BCL

Receta para ganar

Dominar el rebote para controlar el tiempo del partido, estar acertados en el tiro exterior y apretar en defensa es el «abc» del «plan de Ibon» para ganar este miércoles en el Max Schmeling Halle de la capital germana. Muy fácil dibujarlo en la pizarra, pero mucho más complicado será ejecutarlo en la pista.

El ALBA se la juega. Eso les hace muy peligrosos, pero también hay que saber «jugar» con sus miedos y con su ansiedad. Si el Unicaja entra en el esprint final del partido con opciones de ganar, la presión del ultimátum que tienen en estos 40 minutos los de Pedro Calles puede hacerles más vulnerables.

El Unicaja gana 1-0 al ALBA en la eliminatoria. / BCL

Ruta conocida

El Unicaja ya sabe lo que es aprovechar un 1-0 en las eliminatorias de cuartos de final de la BCL. En las tres temporadas anteriores, los malagueños aprovecharon el factor cancha en el primer partido de la serie y, en el segundo, la cerraron a domicilio para así obtener el billete a la Final Four de la competición. Así sucedió en 2023 ante el UCAM Murcia (83-67, 74-96); en 2024 frente al Promitheas Patras griego (67-54, 83-90); y el curso anterior, en 2025, ante el Pallacanestro Reggiana italiano (105-68, 72-82).

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Horario y televisión

Ojo al horario, las 20 horas, y, sobre todo, al «problema» de la televisión. Salvo que haya alguna novedad en las horas previas al choque, la única manera de ver el partido es pagando 9,99 euros a Courtside, ahora dentro de la plataforma DAZN, pero con otro paquete distinto al que emite los partidos de la Liga Endesa. De momento, no se puede ver gratis el partido. Y eso va a generar mucho ruido entre la afición verde y morada... salvo que un milagro arregle el desaguisado. Ojalá.