Ibon Navarro descarta a Augustine Rubit para el ALBA-Unicaja, segundo partido del play off de cuartos de la BCL

Augustine Rubit es el jugador que Ibon Navarro dejó fuera de la convocatoria para el partido liguero de este miércoles en la cancha del ALBA Berlín, el segundo del cruce del play off de cuartos de final de la BCL. El jugador norteamericano no se vistió para el choque contra los de Pedro Calles, siendo el "sacrificado" de los 13 integrantes de la expedición verde y morada que viajaron hasta la capital alemana, aquejado de una gastroenteritis.

Ibon Navarro habla con Augustine Rubit. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Cupos justos

Con los 5 cupos justos que exige la competición (Alberto Díaz, Djedovic, Barreiro, Sulejmanovic y Balcerowski), la decisión del descarte de Ibon Navarro estaba limitada a alguno de los 8 extranjeros del equipo, siendo Rubit definitivamente el elegido.

Audige, de vuelta

Tras perderse el pasado Miércoles Santo el primer choque de este cruce de play off por decisión técnica, esta vez volvió a la lista de convocados Chase Audige. También entraron en la lista todos esos jugadores que no están en su plenitud física, pero que están haciendo un esfuerzo para ayudar al equipo en este importante tramo de la temporada.

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Kravish y Tyson Pérez siguen a la espera

En la plantilla de 15 jugadores profesionales con la que cuenta Ibon Navarro, también fueron ausencia en Berlín tanto David Kravish como Tyson Pérez, que no viajaron en la expedición verde y morada hasta tierras germanas al estar todavía recuperándose de sus respectivas lesiones de larga duración.