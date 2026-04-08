Basketball Champions League
Ibon Navarro descarta a Augustine Rubit para el ALBA-Unicaja, segundo partido del play off de cuartos de la BCL
Tyson Pérez y David Kravish son los otros dos jugadores de la primera plantilla ausentes de esta cita en Alemania, en ambos casos por lesión
Augustine Rubit es el jugador que Ibon Navarro dejó fuera de la convocatoria para el partido liguero de este miércoles en la cancha del ALBA Berlín, el segundo del cruce del play off de cuartos de final de la BCL. El jugador norteamericano no se vistió para el choque contra los de Pedro Calles, siendo el "sacrificado" de los 13 integrantes de la expedición verde y morada que viajaron hasta la capital alemana, aquejado de una gastroenteritis.
Cupos justos
Con los 5 cupos justos que exige la competición (Alberto Díaz, Djedovic, Barreiro, Sulejmanovic y Balcerowski), la decisión del descarte de Ibon Navarro estaba limitada a alguno de los 8 extranjeros del equipo, siendo Rubit definitivamente el elegido.
Audige, de vuelta
Tras perderse el pasado Miércoles Santo el primer choque de este cruce de play off por decisión técnica, esta vez volvió a la lista de convocados Chase Audige. También entraron en la lista todos esos jugadores que no están en su plenitud física, pero que están haciendo un esfuerzo para ayudar al equipo en este importante tramo de la temporada.
Kravish y Tyson Pérez siguen a la espera
En la plantilla de 15 jugadores profesionales con la que cuenta Ibon Navarro, también fueron ausencia en Berlín tanto David Kravish como Tyson Pérez, que no viajaron en la expedición verde y morada hasta tierras germanas al estar todavía recuperándose de sus respectivas lesiones de larga duración.
- El obispo Satué se rinde ante la Semana Santa de Málaga: “He visto a muchas personas, también jóvenes, rezando de verdad”
- Una vecina desahuciada por el IMV iniciará una acampada indefinida delante del Ayuntamiento de Málaga
- La antigua venta de Málaga con 500 años de historia y los mejores platos tradicionales en la que estuvo Cervantes: 'Cuidan cada detalle
- Casi 2.000 malagueños participan en las pruebas de acceso a ciclos formativos de FP
- Málaga escapa a las cancelaciones de vuelos por ahorro de queroseno
- Buenísimo y con precios muy malagueños': así es la nueva marisquería que ha abierto junto a la calle Larios con los platos más frescos
- La DGT avisa a los conductores de Málaga: 600 euros de multa y 6 puntos del carnet por realizar esta maniobra
- La jornada 34 deja al Málaga CF en un cuádruple empate a 57 puntos que aprieta la zona de play off