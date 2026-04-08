Ibon Navarro: "Sufriendo este año, tenemos la oportunidad de luchar por el título de la BCL"

Ibon Navarro compareció en los medios del Unicaja después de certificar la cuarta Final Four consecutiva en la Basketball Champions League y, de paso, convertirse en el entrenador con más victorias en la historia del club de Los Guindos: 177. Lo hizo este miércoles con el triunfo por 85-88 frente al Alba Berlín.

No dudó en hacer un balance claro: "Creo que el partido lo hemos llevado muy controlado hasta los últimos tres minutos, pero ellos son un equipo que no paran de trabajar y de presionar. Todo lo bien que lo habíamos hecho en los primeros 37 minutos el limitar las pérdidas, no pararnos, salir bien de su nivel defensivo en campo ofensivo, lo hemos hecho muy mal en los últimos tres minutos y por eso tiene mucho valor haber ganado en la prórroga. Ese primer triple de Tillie para empezar la prórroga, no sé si después de llevar 0/6, nos ha dado mucha energía".

Año muy complejo

Aunque tampoco se olvidó de lo que está siendo la temporada a nivel general: "Solamente nosotros sabemos lo que estamos sufriendo este año, lo que estamos luchando este año por llegar, por cumplir objetivos. Estamos muy contentos por clasificarnos a nuestra cuarta Final Four consecutiva".

Además, señaló el protagonismo de muchos jugadores: "No quiero subrayar el papel de nadie, pero dentro de todo esto el partido de Barreiro, Alberto o Tyler, a pesar de sus porcentajes, el trabajo de Djedovic y Sulejmanovic. Nos hemos quedado sin Balcerowski en cinco minutos. Jugar aquí contra Agbakoko sin Balcerowski, poniendo a Tillie de '5', más problemas... Tiene mucho valor el partido que hemos sacado aquí".

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Y cerró con un mensaje de ligero optimismo de cara a la plantilla y a lo que está por venir: "Felicitar al club, a los jugadores, al staff y a los aficionados porque vamos a tener la oportunidad de luchar por el título de la BCL. La semana que viene no jugamos, entrenamos y veremos si podemos incorporar a uno o a los dos lesionados".