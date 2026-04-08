Las notas del Unicaja en el segundo partido de cuartos de la BCL ante el ALBA Berlín

Anotó un triple para el +10 quedando algo más de dos minutos y todo se vino abajo desde entonces. Fue el único tiro que anotó, falló el que podía haber dado la victoria en el tiempo reglamentario. 1/8 en lanzamientos de campo, además de cinco rebotes. Duro en el cuerpo a cuerpo, el cuentakilómetros otra vez a punto de explotar.