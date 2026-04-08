Valoración
Las notas del Unicaja en el segundo partido de cuartos de la BCL ante el ALBA Berlín
Ibon Navarro necesitó de la dupla bosnia formada por Djedovic y Sulejmanovic para sellar el pase a la Final Four en la prórroga
El Unicaja necesitó de 45 minutos de partido para sellar el base a una nueva Final Four de la Basketball Champions League. La victoria frente al Alba Berlín por 85-88 (74-74 en tiempo reglamentario) ya le clasifica para estar en Badalona junto al Rytas Vilnius. Analizamos, uno por uno, la actuación de los jugadores de Ibon Navarro.
Kendrick Perry (4)
Metió tres triples difíciles por talento en el tercer cuarto, pero no está. Precipitado en todo momento, fallando cosas impropias de él y perdiendo una posesión importante al final del tiempo reglamentario. Solo una asistencia. Se empeñó en darle emoción con una pérdida en la prórroga y una falta de tres tiros.
Alberto Díaz (6)
Puso al equipo a jugar en el tercer cuarto, cinco asistencias y solo tres puntos, 1/2 en triples. Se le echó en falta en la generación en el último cuarto y en la prórroga. Bien de piernas ante un perímetro muy ágil e intercambiable.
Justin Cobbs (5)
Dejó una bonita canasta de reverso. Apenas 06:57 minutos, sin tocar demasiado balón. Sorprende que, sin estar Perry en una versión pletórica, no juegue más.
Tyler Kalinoski (6)
Anotó un triple para el +10 quedando algo más de dos minutos y todo se vino abajo desde entonces. Fue el único tiro que anotó, falló el que podía haber dado la victoria en el tiempo reglamentario. 1/8 en lanzamientos de campo, además de cinco rebotes. Duro en el cuerpo a cuerpo, el cuentakilómetros otra vez a punto de explotar.
Chris Duarte (7)
Conectó bien con Sulejmanovic en la primera mitad. Se puso serio después del descanso, más como una pieza integrada que yendo por libre. 13 puntos, ni un solo segundo en pista durante la prórroga.
Nihad Djedovic (9)
Siempre está cuando más se le necesita. Incisivo al aro, casi todas sus canastas vinieron de una bandeja. Brillante soldado. Sostuvo al equipo en los momentos de igualdad. 17 puntos y siete rebotes, muchos en los últimos 10 minutos, incluyendo la prórroga. El baloncesto fácil para ganar.
Chase Audige (5)
05:20 minutos, un par de buenas defensas y nada más. Pese a su polivalencia en el perímetro, también juega bastante poco.
Jonathan Barreiro (8)
Una exhibición para recordar que no hace falta anotar 15 puntos para firmar un gran partido de baloncesto: seis puntos y siete rebotes, todos ofensivos. Trabajo titánico el suyo.
James Webb III (7)
Buenos puntos al principio cuando el equipo era incapaz. Le quitaron varios rebotes de las manos, los enseña demasiado. Algo despistado en defensa. Pese a todo, nueve puntos y ocho rebotes. Sus números si estuviera algo más concentrado serían...
Killian Tillie (5)
Jugando al '5' por momentos ante los problemas de faltas de Balcerowski. No le entraron los triples. El primero lo hizo en la prórroga y, acompañado de una canasta, fue fundamental en la prórroga.
Emir Sulejmanovic (9)
Hizo lo que quiso con la pintura alemana, especialmente en ataque: 15 puntos, tres rebotes y tres asistencias. Mejoró en defensa con el paso de los minutos. Se le salieron varios triples de dentro. Mientras no estuvo, la zona fue un solar en el rebote.
Olek Balcerowski (3)
Cinco faltas en cinco minutos, hay que decir que la mayoría bastante discutibles por no decir inventadas. Ese fue su partido. Ni siquiera le dio tiempo a tirar a canasta.
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