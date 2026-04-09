Ibon Navarro supera a Plaza y Scariolo y se convierte, con 177, en el entrenador con más victorias en la historia del Unicaja

El Unicaja ya está en la Final Four de Badalona… y su entrenador en lo más alto del club. Los verdes ganaron este miércoles en Alemania al ALBA Berlín y cerraron su serie de cuartos de final (2-0), en un partido con prórroga que convirtió a Ibon Navarro en el técnico con más triunfo de siempre en el club de Los Guindos: 177 victorias en 250 partidos.

El vitoriano rompe así el empate que mantenía desde el pasado Miércoles Santo con Joan Plaza y Sergio Scariolo ambos con 176 victorias en sus respectivas etapas en el banquillo verde y morado. Más allá del número de triunfos hay un dato aún mejor: Ibon ha construido este récord con un porcentaje cercano al 71% de victorias, muy por encima de Scariolo con 58,47% y de Plaza con 54,17%, lo que refuerza la magnitud de su récord.

Visualización de los partidos de Ibon Navarro en el Unicaja desde la temporada 2021/2022.

Descripción de los partidos de Ibon Navarro en el Unicaja esta temporada.

De relevo de urgencia a líder del proyecto

La historia entre Ibon y el Unicaja comenzó el 10 de febrero de 2022, cuando el club apostó por Navarro proveniente del Morabanc Andorra para sustituir a Fotis Katsikaris, en plena crisis del club ya que se luchaba más por no descender que por tener opción de ganar títulos. Aquel primer tramo fue complicado, el equipo quedó fuera de la Copa del Rey, sin presencia en el play off de Liga Endesa y lejos de la Final Four de la Champions League tras perder por 2-0 contra el Manresa en cuartos de final.

Un final de temporada gris que poco hacía presagiar lo que estaba por venir. Sin embargo, ese verano marcó el verdadero punto de inflexión. Con hasta nueve cambios en la plantilla, donde solo se quedaron los españoles Darío Brizuela, Jonathan Barreiro y Alberto Díaz. Con una idea de juego muy definida, el técnico empezó a construir un equipo reconocible, competitivo y, sobre todo, ganador como en aquellas épocas donde ya empezaban a ubicar al Unicaja en el mapa del baloncesto nacional e internacional.

Foto oficial de la plantilla del Unicaja en la temporda 2022/2023. / Unicaja Baloncesto

Siete títulos y noches para la historia

Desde entonces, el Unicaja ha vivido una auténtica edad dorada. Bajo el mando de Ibon Navarro han llegado siete títulos que han devuelto al club a la élite: dos Copas del Rey conseguidas en 2023 y 2025, dos Basketball Champions League ganadas en 2024 y 2025, la Supercopa 2024 y dos Intercontinentales en 2024 y 2025.

Los cuatro títulos conseguido en la temporada 2024/2025. / La opinión

El legado que está dejando Ibon es algo que va a ser difícil de repetir. Más allá de las vitrinas, hay noches que explican este legado. Como la histórica eliminatoria de cuartos de final de la Liga Endesa del pasado curso, cuando el Unicaja tumbó al Barça en el Carpena en uno de los mejores partidos de la historia del club, o el hecho de haber sido capaz de eliminar tanto al Barça como al Real Madrid en una misma Copa del Rey, algo que ningún equipo había logrado en una misma etapa reciente.

El tapón decisivo de Kam Taylor para eliminar al Barcelona la temporada pasada. / Unicaja baloncesto

Aunque todo no ha sido de color de rosa, ya que también están las profundas heridas que construyen carácter: aquella durísima semifinal ante el UCAM Murcia, en la que el equipo se quedó a las puertas de jugar la final de la Liga Endesa perdiendo la eliminatoria 3-2 o aquella primera Final Four en la Champions que se jugó en el Carpena que se perdió en semifinales contra el Bonn por un triple final de Perry que no quiso entrar. Un golpe que, lejos de frenar al grupo, reforzó su ambición. Porque este Unicaja no solo gana, también compite y deja huella en cada escenario.

Un éxito también en la dificultad

Este récord de victorias del técnico vitoriano cobra aún más valor en una temporada que no está siendo la más brillante en cuanto a regularidad. El equipo ha atravesado momentos de dudas, con altibajos en Liga Endesa posicionándose en la octava plaza sufriendo por entrar en el play off y la durísima eliminación de Copa del Rey contra el Real Madrid (100-70). Sin embargo, lejos de caerse, el grupo ha sabido reinventarse en los momentos clave. Esta clasificación para la Final Four y el récord histórico de su entrenador reflejan precisamente eso: la capacidad de competir incluso sin mostrar su mejor versión de una plantilla lastrada por las lesiones desde octubre.

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Un futuro que sigue creciendo

El récord llega además con una esperada continuidad asegurada para la temporada siguiente. Navarro tiene contrato hasta 2027, lo que garantiza estabilidad a un proyecto que todavía tiene mucho que decir. Con 177 victorias, una nueva Final Four en el horizonte y un legado ya imborrable, la figura del vitoriano trasciende los números. Porque no se trata solo de ser el entrenador con más triunfos del Unicaja, sino de haber construido la etapa más brillante de su historia… y ojalá que se siga ampliando.