Djedovic y el pase del Unicaja a la Final Four de la BCL: "Solo nosotros sabemos las dificultades que hemos tenido"

El Unicaja oficializó este miércoles su presencia en la Final Four de la BCL por la vía rápida. Tras imponerse al ALBA Berlín en los dos duelos disputados, el conjunto malagueño asegura su plaza en la fase final del torneo continental por cuarta temporada consecutiva.

En el duelo en tierra germanas, Nihad Djedovic fue líder indiscutible de los cajistas. El bosnio, que acabó nombrado MVP del choque, firmó 17 puntos, 7 rebotes y 1 asistencias en la casi media hora que estuvo en la cancha. Su valoración se quedó en 20 redondos créditos.

Djedovic, en el postpartido de Alemania

“Estamos muy felices por haber conseguido estar de nuevo en la Final Four. Sobre todo en esta temporada, solo nosotros sabemos las dificultades que estamos teniendo y tenemos. Estoy muy contento por cómo hemos manejado el partido y cómo hemos jugado cada uno de nosotros. Felicitar a nuestro equipo y a nuestra afición por estar de nuevo en la Final Four”, comentó tras en el encuentro.

Gran curso del Bosnio

Lo cierto es que en lo personal, el exterior está librando una campaña muy completa. Concretamente en la BCL maneja un promedio de 9,6 puntos, 2,8 rebotes y 0,9 asistencias. Destacando su participación en los choques ante Würzburg (21 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias), Chalon (15 en su anotación y 4 capturas) y de nuevo ante los franceses en el duelo que aseguró la continuidad de los malagueños en el torneo (18).

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Nihad Djedovic ante el ALBA Berlín en BCL. / BCL Photo

Tras su gran aparición en Alemania, la Basketball Champions League le ha propuesto como jugador de la semana a votar. Junto al alero cajista, Ricky Rubio y Adam Hanga (Joventut de Badalona), por parte del Galatasaray está John Meeks y, cierra los cinco elegidos, Gytis Masiulis, que milita en el Rytas Vilnius, también clasificado para la F4.