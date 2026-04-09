Unicaja y BCL: Málaga 2023, Belgrado 2024, Atenas 2025... y Badalona 2026

El Unicaja de Ibon Navarro, que sufrió una restructuración importante de la plantilla el pasado verano, están encarando un curso complicado. Sin embargo, se pueden cuestionar muchas cosas, pero en general los resultados no son una de ellas. Tras ver peligrar en alguna que otra ocasión el billete a la fase final de la BCL, los cajistas han conseguido asegurar su presencia en una Final Four por cuarta campaña consecutiva. Tras Málaga en 2023, Belgrado en 2024 y Atenas en 2025, las dos últimas descansan en las vitrinas de Los Guindos, ahora llegará Badalona 2026. Allí el equipo de Los Guindos intentará revalidar el trono FIBA europeo.

Aún con la incertidumbre de qué equipo será el rival a batir en semifinales, los malagueños han dado un golpe sobre la mesa al vencer por la vía rápida al ALBA Berlín. Quizá la época dorada reciente no continúe, pero el equipo no tienen ninguna intención de bajar los brazos antes de tiempo. En su quinta temporada en el torneo más importante de la FIBA, el conjunto verde y morado se ha convertido en el segundo club que ha alcanzado cuatro Final Fours consecutivas. Se une así a La Laguna Tenerife (2022-25), que tendrá que decidir su presencia de este año el miércoles que viene en su casa, en el choque de desempate ante el Galatasaray.

Los actualmente bicampeones aterrizaron en la Basketball Champions League en el verano de 2021, abandonando el universo Euroliga. Antonio Jesús López Nieto, recién llegado a la presidencia cajista, tomó una decisión muy debatida. Nunca se sabrá que habría pasado si el Unicaja no hubiese cambiado su panorama europeo. Pero cuatro trofeos FIBA (contando BCL e Intercontinental) deberían, al menos, ejemplificar que no se puede tachar de error.

La banderola de la Copa Intercontinental 2025 ya luce en el techo del Carpena. / Gregorio Marrero

Precisamente aquella primera temporada fue la única disputada que los malagueños no se han clasificado para la final a cuatro. Se produjo la salida de Fotis Katsikaris y la llegada de Ibon Navarro, pero a grandes rasgos fue un curso para olvidar. Desde entonces, todo ha cambiado en la realidad costasoleña.

Temporada 22/23

Los malagueños disputaron una Fase Previa que les concedió la participación en el torneo. En la liguilla y en el Round of 16 el equipo consiguió acabar campeón de grupo. La ventaja de campo fue aprovechada ante el UCAM Murcia, que se eliminó por la vía rápida en cuartos de final. La sede para la última fase era especial. Málaga acogió la lucha definitiva por el título europeo. Pero el sabor fue muy amargo. El Telekom Bonn se impuso a los anfitriones en semifinales, alargando también la 'maldición del Carpena'.

El Telekom Bonn de TJ Shorts dejó sin final al Unicaja en Málaga 2023 / Älex Zea

Temporada 23/24

El Unicaja abrió la veda hace dos temporadas en Belgrado. Los cajistas se llevaron el oro en una Final Four con mucho acento español. Tras ganar en semifinales al UCAM Murcia, la final, con Kendrick Perry con MVP, se saldó a favor malagueño ante el Lenovo Tenerife.

Temporada 24/25

Atenas 2025 también quedará para el recuerdo. Los verdes lograron salir vivos de la caldera del anfitrión en semifinales. Un duelo durísimo ante el AEK que se decidió en el último cuarto (65-71). El choque decisivo tuvo el mismo desenlace. Un gran asalto final (parcial de 18-27) confirmó lo que el resto del partido venía augurando, la revalidación del título continental ante el Galatasaray.

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Los jugadores celebran su victoria en Atenas. / BCL

Temporada 25/26

El Unicaja tiene reservado el segundo fin de semana de mayo en su calendario. La intención es revalidar en Badalona el doble título continental. Aún sin conocer si el rival será el AEK o el Joventut como anfitrión, se sabe que no será nada fácil. Tampoco hay horarios exactos. Sí, un mes por delante para intentar recuperar a todos los efectivos y en buenas condiciones. Además de, por supuesto, mucha ilusión por... ¿Un nuevo título FIBA?